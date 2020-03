Tidesteuerung wird positiv bewertet

Im Nordwesten Der Lenkungskreis als höchstes Gremium der Vertragspartner im Masterplan Ems 2050 hat in seiner Sitzung am Mittwoch im Umweltministerium in Hannover die Zeitpläne für zentrale Maßnahmen konkretisiert. Die Vertragspartner beurteilten den geplanten achtwöchigen technischen Test (29. Juni bis 21. August) der Tidesteuerung am Emssperrwerk als positiven und notwendigen Schritt zur Lösung des Schlickproblems. Der Lenkungskreis bekräftigte zudem den Zeitplan für den geplanten Tidepolder Coldemüntje.