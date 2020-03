VBN: Ab Montag teils andere Fahrpläne

Im Nordwesten Ab kommenden Montag, 16. März, gelten im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) teilweise andere Fahrpläne, wie der VBN am Freitag mitteilte. Dies sei bedingt durch die Schulschließungen in Niedersachsen und Bremen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus.

Mit Ausnahme der Landkreise Cuxhaven, Osterholz und Rotenburg (Wümme) stellten alle Busunternehmen in Abstimmung mit den Landkreisen und dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) im Regionalbusverkehr auf den Ferienfahrplan um, das heißt insbesondere Schulbusfahrten würden eingestellt, heißt es in der Mitteilung. Ebenfalls werde in Bremerhaven nach dem Ferienfahrplan gefahren. Bei den Stadtverkehren in Bremen, Oldenburg und Delmenhorst und im Bahnverkehr gebe es nach derzeitigem Stand keine Veränderungen.

Mehr Informationen unter www.vbn.de/corona