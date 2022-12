Eisregen und glatte Straßen: Wo in der Region heute die Schule ausfällt

Im Nordwesten Nach einem eisigen Winterwochenende mit viel Sonne haben Eisregen und Glätte Niedersachsen und Bremen erreicht. In der Nacht zum Montag sollten von Südwesten her gefrierender Regen mit verbreiteter Glatteisbildung teils bis in den Montagvormittag hinein anhalten, kündigte der Deutsche Wetterdienst an. „Die Mitte und der Norden werden am Morgen erreicht - ausgerechnet zum Anrollen des Berufsverkehrs“, sagte Sonja Stöckle von der Wettervorhersagezentrale. In mehreren Landkreisen und Städten sollte der Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen ausfallen. Hier die Übersicht:

Im Landkreis Ammerland fällt die Schule am Montag aus. Die Entscheidung teilte die Gemeinde Bad Zwischenahn am Sonntag mit.

Glätte-Gefahr Schule im Ammerland fällt aus

An allen Schulen im Landkreis Cloppenburg und im Kreis Vechta fällt am Montag der Unterricht aus.

Schwierige Wetterlage am Montag In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta fällt die Schule aus

Auch im Landkreis Wesermarsch fällt die Schule am Montag aus.

Gefahr von Glätte Schulausfall in der Wesermarsch

In der Stadt Oldenburg fällt die Schule ebenfalls aus.

Wegen Eisregen Schule in der Stadt Oldenburg fällt am Montag aus

Hinzu kommt der komplette Landkreis Oldenburg.

Warnung vor extremer Glatteisbildung Keine Schule im Landkreis Oldenburg am Montag

Auch in der Stadt Delmenhorst fällt am Montag an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen der Unterricht am Montag aus. Eine Notbetreuung an den Schulen findet statt, so die Stadt.

Deutscher Wetterdienst warnt Blitzeis sorgt für glatte Straßen - 25-Jähriger stirbt bei Unfall

Auch der  Landkreis Leer sowie der Landkreis Aurich melden einen Schulausfall für den 19. Dezember.

Glatteis-Warnung Schulausfall in den Kreisen Leer und Aurich am 19. Dezember

Einen Schulausfall für Montag meldet auch die Stadt Emden.

Kurzfristige Entscheidung der Stadt Schulausfall wegen Glatteisgefahr in Emden

Der Unterricht fällt auch an allen Schulen im Landkreis Friesland aus, meldet dieser auf Facebook.

Gleiches gilt für den Landkreis Wittmund und für Wilhelmshaven.