Pilotprojekt „Prima Klima“ in Oldenburg und Leer: Seminare informieren über den Klimawandel und Umgang mit Klimaleugnern

Das Pilotprojekt „Prima Klima“ der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) wurde vom Bundesumweltministerium mit 132.000 Euro gefördert und bietet Interessierten ab Februar eine Reihe von Seminaren zum Klimawandel. Wir haben uns mit der pädagogischen Mitarbeiterin Karina Schaefer über den Aufbau des Projekts unterhalten – und wie die LEB das komplexe Thema aufbereitet oder mit Klimaleugnern umgehen will.

Frage: Frau Schaefer, für die Initiative „Prima Klima“ hat die Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) 132.000 Euro Fördermittel bekommen – wie viel Bildung kann man damit machen? Reicht das für Ihren ambitionierten Veranstaltungsplan?

Schaefer: Man kann immer mehr Geld ausgeben, aber für unser Pilotprojekt kommen wir aus. Die LEB investiert selbst auch in „Prima Klima“, weil wir daraus ein Dauerangebot etablieren wollen. Über die Fördermittel freuen wir uns natürlich sehr, weil wir uns durch diese Art „Anschubfinanzierung“ seitens des Umweltministeriums auch eine gewisse Bandbreite versprechen. Meines Wissens hat in so einem Format wie wir auch noch niemand über das Thema informiert.

Frage: Sie sprechen von „Klimaanpassung“, nicht von Klimaschutz – das klingt, als wäre das Kind schon in den Brunnen gefallen und man kann nur noch mit den Konsequenzen leben?

Schaefer: Der Klimaschutz ist schon lange ein Thema, das ist auch das erste, was vielen Menschen dabei einfällt – die Klimaanpassung rückt erst seit Kurzem in den Fokus. Das ist sicher bedingt durch die Extremwetterlagen der vergangenen Jahre, beispielsweise die Dürren, die auch wir hier erlebt haben. Das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, der Klimawandel hat aber schon eingesetzt. Es geht jetzt darum, zu verhindern, dass der Wandel schlimmer wird, und uns gleichzeitig auf die Veränderungen einzustellen, die bevorstehen.

Frage: Wie bricht man ein komplexes Thema wie den Klimawandel überhaupt als Bildungsangebot herunter? Wie gut sind Menschen Ihrer Erfahrung nach bereits informiert?

Schaefer: Wir haben seit Anfang des Jahres Module konzipiert und Materialien erstellt und sind dabei von einem allgemeinen Bildungsstand ausgegangen. Unserer Erfahrung nach wissen viele schon Bescheid über den Klimawandel, aber weil dieser so facettenreich ist, gibt es immer noch viel, das man dazulernen kann. Das Angebot richtet sich an Laien, die sich wissenschaftlich fundiert über den Klimawandel informieren möchten und aktiv und gemeinsam mit anderen mitarbeiten möchten. Wir haben Wahlmöglichkeiten für die Teilnehmer eingebaut, sodass auf einzelne Interessen eingegangen werden kann, man muss also kein Experte sein. Wer sich schon auskennt, kann einige Angebote sicherlich auslassen, aber wir planen auch, uns immer an die jeweiligen Gruppen vor Ort einzustellen und im Dialog auf die Leute einzugehen. Die Bewältigung des Klimawandels ist eine Gemeinschaftsaufgabe.

Frage: Rechnen Sie mit Reaktionen auf ihr Programm seitens Kritikern oder Leugnern des Klimawandels?

Schaefer: Wir sind auf das Thema Klimaleugner und Desinformation vorbereitet, das ist auch Inhalt des Kursprogramms. Wir gehen dabei darauf ein, mit welchen Mitteln Leugner argumentieren und wie man dem begegnen sollte. Als Referenten konnten wir auch eine Vielzahl von Fachleuten gewinnen, zum Beispiel aus Universitäten, der Landwirtschaftskammer, dem medizinischen Bereich und Umweltverbänden. Konstruktive Kritik ist natürlich immer willkommen, darüber wären wir sogar glücklich.

Frage: Wie geht es nach der Aktion weiter? Werden die Informationen und Erkenntnisse aus den über 50 Unterrichtseinheiten weiterverwendet?

Schaefer: Eine Zweitverwertung in Form von Videomitschnitten oder als Buch ist derzeit nicht geplant, aber wir wollen aus „Prima Klima“ ein Dauerangebot machen. Dabei gehen wir weiter den interaktiven Weg und werden unsere Module anhand der Rückmeldungen von Kursteilnehmern weiterentwickeln. Ab 2024 wollen wir diese dann niedersachsenweit immer wieder anbieten, weil wir das als akutes Thema begreifen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass wir das Thema Klimaanpassung künftig auch noch in anderer Weise bearbeiten.