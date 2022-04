Interview mit Biologe Prof. Dr. Buchwald: Darum sind Moorflächen so wichtig für den Klimaschutz

Zur Person und Hintergrund

Prof. Dr. Rainer Buchwald ist seit Oktober vergangenen Jahres neuer Vorstand der Biologischen Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems (BSH). Der 66-Jährige ist Biologe und Professor für Vegetationskunde und Naturschutz und lehrt an der Universität Oldenburg.

Die BSH wurde 1976 als gemeinnütziger Verein der Hochschule Vechta gegründet. Der Zusammenschluss hat es sich zur Aufgabe gemacht, wildlebende Pflanzen und Tiere, zu erhalten. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Umweltbildung.

An diesem Freitag, 29. April, zehn bis 16.30 Uhr, lädt die BSH zu einer Tagung „Schutz, Renaturierung und Bewirtschaftung von Mooren in NW-Deutschland“ in die Universität Oldenburg ein. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenz. Anmeldung an

rainer.buchwald@uol.de