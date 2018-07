Kiel /Rostock /Wilhelmshaven Wegen Maschinen-Problemen sind die beiden einzigen Tanker der deutschen Marine, die „Spessart“ und die „Rhön, bis zum Jahresende nicht mehr einsatzfähig. Die für die Schiffssicherheit zuständige Klassifikationsgesellschaft DNV GL (Hamburg) habe im Juni beiden Tankern die Klasse entzogen, sagte am Montag ein Marinesprecher in Rostock. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet. Bei den Tankern hatte es demnach bereits 2017 Probleme mit dem Antrieb gegeben. Die Tanker mussten Nato-Manöver abbrechen und nach Deutschland zurückgeholt werden.

Die „Spessart“ (Heimathafen Kiel) und die „Rhön“ (Wilhelmshaven) wurden 1977 in Dienst gestellt. Sie sollen repariert und bis 2024 im Einsatz bleiben. Sie können je 11.500 Kubikmeter Kraftstoffe wie Diesel transportieren.

„Den Ausfall der Tanker können wir nicht kompensieren“, sagte Marine- Inspekteur Vizeadmiral Andreas Krause den „Kieler Nachrichten“. Man habe das Angebot, dem Nato-Einsatzverband 1 als Ersatz für die ebenfalls knapp gewordenen Fregatten im Herbst einen Tanker zu stellen, zurückziehen müssen.

Der Marinesprecher in Rostock ergänzte, die Marine habe neben den beiden Tankern noch drei Einsatzgruppenversorger. Die „Berlin“, die „Frankfurt am Main“ und die „Bonn“ seien einsatzklar und könnten neben anderen Gütern auch Betriebsstoffe transportieren. Der Kraftstoffvorrat der Schiffe für den Eigenbedarf und zur Abgabe an andere Einheiten beträgt laut Marine etwa 9500 bis 9800 Kubikmeter. „Die Marine hat also auch zurzeit die Fähigkeit, andere Schiffe auf See mit Betriebsstoffen zu versorgen“, sagte der Marinesprecher.