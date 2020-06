Energie: Kernkraftwerk in Lingen wieder am Netz

Lingen Nach rund dreiwöchiger Revision ist das Kernkraftwerk Emsland in Lingen wieder ans Netz gegangen. Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz kritisierte dies am Pfingstmontag scharf. Das mehr als 30 Jahre alte AKW habe seit der Inbetriebnahme 1988 über 160 Pannen und Störfälle gehabt, bemängelte der Verband.

Ende 2022 soll das Kraftwerk nahe der niederländischen Grenze abgeschaltet werden. Auch für das zweite in Niedersachsen noch laufende Kraftwerk in Grohnde an der Weser bei Hameln fordern Bürgerinitiativen seit Jahren die sofortige Stilllegung.

Wie der Kraftwerksbetreiber RWE mitteilte, wurde der Reaktor mit 44 frischen Brennelementen beladen. Darüber hinaus wurden Prüfungen vorgenommen, bei denen drei meldepflichtige Ereignisse der Kategorie Normal aufgetreten seien, die höchstens sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung gehabt hätten. Menschen oder Umwelt seien nicht gefährdet worden.

