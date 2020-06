Schlacht- und Zerlegebetrieb Im Kreis Vechta: Ein weiterer Coronafall bei „Wiesenhof“ in Lohne

Lohne Ein weiterer Mitarbeiter des Schlacht- und Zerlegebetriebes Oldenburger Geflügelspezialitäten („Wiesenhof“) in Lohne ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte der Landkreis Vechta am Sonntagnachmittag mit. Sowohl die engen Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld als auch am Arbeitsplatz des Mannes wurden in Quarantäne versetzt. Obwohl die Arbeitskollegen schon negativ getestet worden waren, nimmt das Gesundheitsamt vorsorglich erneute Tests vor.

Bereits am Freitag war eine Infektion bei einer Mitarbeiterin des Betriebes bestätigt worden. Vier Familienmitglieder sind inzwischen laut Landkreis Vechta ebenfalls positiv getestet worden.

Das Gesundheitsamt hat mit den jetzt vorliegenden Ergebnissen die vom Land angeordnete Testreihe in Schlacht- und Zerlegebetrieben, die Subunternehmer beschäftigen, abgeschlossen. Im Landkreis Vechta seien dabei 2293 Proben in elf Unternehmen genommen worden. Davon hätten zwei Proben haben ein positives Ergebnis gezeigt.

Insgesamt vermeldet der Landkreis Vechta mit Stand von Sonntag sechs weitere bestätigte Covid-19-Infektionen. Die Gesamtfallzahl steigt damit auf 332. Unabhängig von den oben genannten Fällen wurde laut Kreis eine weitere Person, die sich als enge Kontaktperson eines aktuell Infizierten bereits in Quarantäne befunden hat, positiv auf das Virus getestet.