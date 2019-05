Land fördert Hafenausbau

Neßmersiel Das Land Niedersachsen fördert den Hafenumbau im ostfriesischen Neßmersiel mit zwei Millionen Euro. Mit dem Zuschuss könne der Hafenzweckverband den Bau größerer Flächen finanzieren, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Hannover mit. Neßmersiel im Landkreis Aurich sei als Versorgungshafen für die Insel Baltrum an seine Kapazitätsgrenzen gekommen. Die Verkehrsströme könnten verbessert werden.