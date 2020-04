Klinik in Norddeich hilft Helfern

Norddeich Die Dr. Becker Klinik Norddeich hat eine Hotline für alle Beschäftigten im niedersächsischen Gesundheitswesen eingerichtet. Psychologisch geschulte Fachkräfte geben dort Tipps zum Umgang mit Corona-Ängsten. „Wir können die Herausforderungen, vor die Corona uns alle stellt, nur bewältigen, wenn jeder das, was er am besten kann, der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Und wir können Menschen in Krisensituationen bei stärken“, erklärt Marco Friedrich Schmeding, Chefarzt Psychosomatik der Dr. Becker Klinik Norddeich. „Deshalb haben wir die Hotline ‚Hilfe für Helfer‘eingerichtet.“ Zehn geschulte psychologische Fachkräfte betreuen die Anrufer von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter Telefon 0221 – 588 30 800. (Ausnahme Feiertage). Außerhalb dieser Zeiten kann ein Termin auch per Mail an hilfe-fuer-helfer@drbeckermail.de besprochen werden. Die telefonische Beratung erfolgt auf Wunsch anonym.