Nordwesten Die sommerlichen Temperaturen treiben den Wasserverbrauch erneut deutlich in die Höhe. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) hat am Mittwoch insgesamt 288.626 Kubikmeter Trinkwasser abgegeben, teilte Pressesprecher Gunnar Meister am Donnerstag mit. Dies seien rund 68.000 Kubikmeter mehr als an durchschnittlichen Tagen.

Insbesondere im Versorgungsgebiet südlich von Oldenburg in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg können diese hohen Abgaben derzeit zu Druckschwankungen im Leitungsnetz führen.

Ein geringerer Versorgungsdruck ist in höheren Lagen meist zu Spitzenzeiten in den Morgen- und Abendstunden der Fall. Dann wird innerhalb kurzer Zeit ein Vielfaches der sonst üblichen Trinkwassermenge verbraucht.

„Der OOWV erneuert deshalb seine Bitte an die Kunden, das Trinkwasser sorgsam zu verwenden und auf unnötiges Rasensprengen mit Leitungswasser zu verzichten“, so der Pressesprecher. Auch Poolwasser sollte nicht voreilig ausgetauscht werden.

Druckschwankungen können zu einer Trübung des Trinkwassers führen. Dabei handelt es sich um kleinste Partikel von Eisen und Mangan, die sich im Laufe der Jahre in den Leitungen festgesetzt haben. Sie können sich durch veränderte Fließgeschwindigkeiten losreißen. „Dies ist unbedenklich“, sagt OOWV-Pressesprecher Gunnar Meister.