Reisen im Nordwesten: Was Sie zum 9-Euro-Ticket in der Region wissen müssen

Nordwesten Das 9-Euro-Ticket wird kommen. Jeweils im Juni, Juli und August kann jeder für nur neun Euro den ganzen Monat über im Nah- und Regionalverkehr mit Bussen und Bahnen fahren. Wo man das Ticket im Nordwesten bekommt, welche Besonderheiten es gibt und was Kunden bei dem Ticket beachten müssen: Was Sie zum Neun-Euro-Ticket in der Region wissen müssen gibt es hier in der Übersicht nachzulesen:

Friesland

Am 23. Mai startet der Vorverkauf der heiß begehrten 9-Euro-Tickets auch in Friesland und Ostfriesland: Der Verkehrsverbund Ems-Jade ist gespannt darauf, wie viele Fahr- und Urlaubsgäste die Region entdecken wollen. Die Nutzungsbedingungen in Friesland auf einen Blick.

Ammerland

Jens Rowold, Vorsitzender des Westersteder Bürgerbus-Vereins und Organisator in der Westersteder Mobilitätszentrale, hatte bereits zahlreiche Kunden, die sich über die Möglichkeiten für kürzere und längere Reisen mit dem für drei Monate erhältlichen Ticket erkundigen wollten. Was sagen die Verkehrsprofis aus dem Ammerland zum Angebot? Hier geht’s zum Artikel.

Oldenburg

Auch der Oldenburger Busnetzbetreiber VWG hat sich bereits darauf vorbereitet. Laut VWG-Sprecher Morell Predoehl sind alle Systeme soweit eingestellt, dass ab Montag, 23. Mai, die 9-Euro-Tickets gekauft werden können. Gültig sind sie dann allerdings erst ab Mittwoch, den 1. Juni. Hier geht’s zur Oldenburger Übersicht.

Zwischen Bremen und Norddeich fahren – bundesweit einmalig – Intercity-Züge, die auch im Nahvekehr genutzt werden. Das „9-Euro-Ticket“ gilt für sie aber nicht. Pro Bahn ist empört und befürchtet „Schwarzfahrer“.

Emden

Auch in Emden ist das 9-Euro-Ticket angekommen. An den Verkaufsstellen der Stadtverkehr Emden GmbH (SVE) – im Kundenzentrum der Stadtwerke in der Pottgießerstraße, im Mobilitätszentrum im Bahnhof sowie in den Stadtbussen – ist das Ticket erhältlich. Das bestätigte SVE-Geschäftsführer, Olaf Schmidt. „Wir haben alles vorbereitet.“ Zur Übersicht.