Das bringt der NWZ-Tag: Niedersachsen informiert zur Delta-Variante – Brand in der Cloppenburger Innenstadt

Das Coronavirus mutiert – inzwischen verbreitet sich die Delta-Variante. Doch viele Fragen sind offen: Wie gefährlich ist die Mutation wirklich? Wie verbreitet ist sie? Muss man sich wirklich vor einer weiteren Welle sorgen? Vieles dazu ist unklar – und sorgt für Unsicherheit. Das Land Niedersachsen informiert heute zu dem Thema. Wir berichten später an dieser Stelle (hier geht es zum Corona-Liveblog).

In der Cloppenburger Innenstadt hat es in der Nacht zum heutigen Freitag in einem Getränkemarkt gebrannt. Wie es dazu kam, lesen Sie hier (mit Video).

Es gibt sie noch, die positiven Nachrichten. Heute kommen sie aus Sande. In diesem Jahr drehen sich dort wieder die Karussells: Vom 16. bis 19. Juli wird in Sandes Ortsmitte gefeiert.

Das war ein spektakulärer Transport: Die erste Hälfte der MS Oldenburg wurde gestern bis in die Nacht in Bad Zwischenahn auf einen Tieflader gesetzt, der sie nach Oldenburg bringen soll. Sehen Sie den Kraftakt in Fotos und im Video.

Die genauen Details fehlen mir noch, aber der Bericht dürfte sehr interessant werden. In Westerstede wurde eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt. Sie erhielt Hilfe und sucht nun nach ihrem Retter. Wir berichten gegen späteren Nachmittag genauer über das Thema.

