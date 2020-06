Ausgezeichnete Leseraktion: NWZ-Insektenjahr gewinnt Preis in den USA

Oldenburg Gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern haben wir den Nordwesten insektenfreundlicher gemacht – und das findet nun internationale Anerkennung: Das „NWZ-Insektenjahr“ hat es im Finale des Global Media Awards der International News Media Association (INMA) mit Sitz in Dallas aufs Treppchen geschafft. In der Kategorie „Beste Idee für Leser-Engagement“ belegt die NWZ den zweiten Platz.

Das NWZ-Insektenjahr: Wir machen das Oldenburger Land insektenfreundlich

Im vorigen Jahr hatten wir uns den Schutz der Insekten auf die Fahne geschrieben und unsere Leserinnen und Leser gebeten, uns insektenfreundliche Flächen zu melden, die sie im Garten oder auf dem Balkon, auf dem Firmen- oder Vereinsgelände angelegt haben. Dabei kamen mehr als 1,5 Millionen Quadratmeter zusammen. Alle Flächen wurden auf einer interaktiven Karte im Internet veröffentlicht. Zudem berichteten wir von März bis September über die Bedeutung von Insekten für unser Öko-System, über Aktionen zum Insektenschutz und veröffentlichten Tipps von Experten zum Schutz von Insekten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

NWZ-Insektenjahr: Wo es in der Region blüht und brummt

Dabei wurden wir nicht nur von Leserinnen und Lesern, sondern auch vom Naturschutzbund Nabu, dem Park der Gärten in Bad Zwischenahn und dem Oldenburger Landesmuseum Natur und Mensch tatkräftig unterstützt.

Wegen der Corona-Krise fand die Preisverleihung nicht – wie ursprünglich geplant – in Paris, sondern per Live-Übertragung im Internet statt. Auf dem ersten Platz landete der kanadische Zeitungsverlag Saltwire Network, Platz drei ging an die Zeitung The Times of India. Insgesamt gab es 922 Einsendungen aus 44 Ländern, die in 16 Kategorien bewertet wurden.