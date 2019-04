Oldenburg /Delmenhorst Sonntag, 2. Mai 2004, 23.45 Uhr. Ein lauter Schrei hallt durch die Intensivstation des Klinikums Delmenhorst. In seinem Bett schreit der Patient Friedrich W. in Todesangst. Gerade hat das Herz des Rentners völlig überraschend aufgehört zu schlagen. Für immer. Um 0.09 Uhr wird der 92-Jährige für tot erklärt.

Für Professor Dr. Wolfgang Koppert, der am Freitag seine in der vergangenen Woche begonnene Aussage als medizinischer Gutachter fortsetzt, steht in diesem Fall außer Frage, dass der Herzstillstand des 92-Jährigen durch das in seinem Blut gefundene Lidocain ausgelöst wurde. Gespritzt vom damaligen Krankenpfleger Niels Högel, der jetzt wegen 100-fachen Mordes an Patienten in Oldenburg und Delmenhorst in den Weser-Ems-Hallen vor Gericht steht.

Der Aufschrei sei typisch, wenn ein Medikament einen Herzstillstand auslöst, erklärt der erfahrende Mediziner. Damit verbunden sei ein furchtbar beklemmendes Gefühl, auf das die Betroffenen oft mit einem Schrei reagierten. „Ich habe das noch nie erlebt“, fügt Koppert sichtlich ergriffen hinzu.

Und für noch etwas steht der Tod von Friedrich W. exemplarisch: Er zeigt, dass die Behauptung Högels, er habe keine wachen, ansprechbaren Patienten umgebracht, lediglich eine weitere Lüge des bereits rechtskräftig verurteilten Mörders ist. Der Schrei des Opfers zeigt, dass der Rentner bei Bewusstsein war, als ihm kurz zuvor die tödliche Injektion verabreicht worden war. Und er war kein Einzelfall. Eine ganze Reihe der Opfer, auch das konnte der Gutachter anhand der Akten aus den beiden Kliniken recherchieren, war definitiv nicht unter Vollnarkose, als sie „sehr wahrscheinlich“ Opfer von Högel wurden.

Überhaupt verläuft der 19. Verhandlungstag aus der Sicht von Högel nicht gut. Auch seine Behauptung, er habe die Patienten mit den „Manipulationen“ nicht umbringen sondern sie lediglich anschließend reanimieren wollen, um auf diese Weise vor den Kollegen zu glänzen, gerät zusehends ins Wanken. Bei einer ganzen Reihe von Verstorbenen finden sich in den Akten keinerlei Hinweise auf eine versuchte Reanimation.

Auf wackeligen Beinen steht dagegen nach wie vor ein Teil der Vorwürfe, die sich auf im Blut der Toten gefundenes Lidocain stützen. Da der Stoff in Form von Gels und Sprays als Gleitmittel bei der Einführung von Sonden Verwendung findet und bei den Obduktionen oft nur in sehr geringen Konzentrationen gefunden wurde, hat das Gericht am Freitag weitere Untersuchungen veranlasst.

