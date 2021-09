Das bringt der NWZ-Tag: Die Feinheiten nach der Wahl - Was bringt der Kramermarkt in Varel?

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

Es gibt auch heute noch Besonderheiten bei den Kommunalwahlen im Nordwesten, die einen genaueren Blick wert sind. Ließ die Organisation in Oldenburger Wahllokalen wirklich zu wünschen übrig? Warum sind die Wählergemeinschaften in den Gemeinden Wangerland und Sande plötzlich so stark? Was hat es mit dem Scheitern des Saterländer Bürgermeisters Thomas Otto in zwei ostfriesischen Gemeinden auf sich? Wir greifen noch einmal hinein in der Strauß vieler spannender Wahlthemen.

Außerdem gilt: Nach der Wahl ist vor der Wahl. Meine Kollegen im Landkreis Oldenburg nehmen sich die Kandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburger-Land vor. Denn wie Sie wissen: Bundestagswahl und Stichwahlen stehen in zwei Wochen an.

Zu feiern gibt es bereits am kommenden Wochenende etwas: Der Vareler Kramermarkt startet, und unsere Kollegen in Friesland stellen das Angebot zum Volksfest vor.

Schneller noch brechen die Feiertage für Kinofans im Nordwesten an. Das Internationale Filmfest Oldenburg startet an diesem Mittwoch. Mein Kollege Oliver Schulz liefert schon mal einen Vorgeschmack.

Timo Ebbers