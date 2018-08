Oldenburg Nun ist es passiert. Der Mega-Prozess um eine beispiellose Einbruchsserie mit mehr 80 Tatorten in Cloppenburg, Löningen, Lastrup, Vechta, Bakum, Goldenstedt, Langförden, Wildeshausen, Harpstedt und Wilhelmshaven ist endgültig geplatzt. Das hat das Oldenburger Landgericht am Montag offiziell bestätigt. Grund ist die schwere Erkrankung eines Schöffen. Der Mann hatte bereits vor acht Tagen eine Herzattacke erlitten. Den Fortsetzungstermin in dem Mammutverfahren am Montag voriger Woche konnte der Schöffe nicht wahrnehmen. Am vergangenen Freitag hatte er sich wieder hochgerappelt. Doch nach dem Sitzungstag am Freitag war der Schöffe vor dem Landgerichts-Gebäude zusammengebrochen. Der Mann wurde in ein Herzzentrum gebracht, wo er nun am Herzen operiert wird.

Eine Rückkehr des Schöffen zum Verfahren scheidet aus. Wie berichtet, müssen Strafprozesse innerhalb einer Drei-Wochen-Frist fortgesetzt werden, ansonsten platzen sie. Diese Frist ist nun nicht mehr einzuhalten.

Die Frage steht nun im Raum, was mit den beiden Angeklagten aus Serbien passiert. Der eine von ihnen, dem nur neun Einbrüche angelastet werden, verbüßt zurzeit frühere Strafen. Er bleibt im Gefängnis. Anders sieht es bei dem anderen Angeklagten aus. Ihm werden 62 Einbrüche angelastet. Er sitzt in Untersuchungshaft. Eine Untersuchungshaft kann bis zu sechs Monate dauern, dann muss verhandelt werden. Dieser Angeklagte sitzt bereits sieben Monate in U-Haft. Wie viele andere Bandenmitglieder könnte der Angeklagte seine Freiheit zur Flucht nach Serbien nutzen.

Hier finden Sie eine Multimedia-Reportage der Serie „Ehrensache“ über das Ehrenamt eines Schöffen.