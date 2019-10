Oldenburg Im Oldenburger Land ist der Krankenstand im Jahr 2018 gestiegen. Gegenüber 2017 nahmen die krankheitsbedingten Fehltage im Job um 0,3 Prozentpunkte zu. Mit 4,3 Prozent gab es in der Region den gleichen Krankenstand wie im Landesdurchschnitt (Bund: 4,2 Prozent). Das geht aus dem Gesundheitsreport 2019 der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor, der am Mittwoch in Oldenburg von Hannelore Lampe, Chefin der DAK-Gesundheit Oldenburg, und Dr. Stephan Böhmen, Chefarzt des Rehabilitationszentrums Oldenburg, vorgestellt wurde.

In Wilhelmshaven und der Region Nordwest betrug der Krankenstand 4,5 Prozent. Den höchsten Wert in Niedersachsen verzeichnete mit 4,9 Prozent das Göttinger Land, den niedrigsten mit je 4,0 Prozent das Osnabrücker Land und die Region Langenhagen.

Die meisten Fehltage im Oldenburger Land basierten auch 2018 auf Muskel-Skelett-System-Erkrankungen (22,2 Prozent) und psychischen Erkrankungen (16,4 Prozent). Die Ausfalltage bei Atemwegserkrankungen stiegen um 13 Prozent und damit am stärksten von allen Diagnosen an.

Arbeitnehmer in Niedersachsen mit Hinweisen auf eine Substanzstörung haben deutlich mehr Fehltage im Job als jene ohne diese Probleme: Der Krankenstand ist laut der neuen DAK-Analyse „Sucht 4.0“ mit 7,3 Prozent fast doppelt so hoch. Die meisten direkten Krankmeldungen bei Suchtproblemen seien auf Alkohol zurückzuführen (81 Prozent). 425 000 Beschäftigte (jeder Neunte) betrieben einen riskanten Alkoholkonsum. Jeder achte Erwerbstätige sei zigarettenabhängig. 196 000 zeigten ein riskantes Computerspielverhalten.