Silvester 2022 im Nordwesten: Feuerwerk, Partys, Böllerverbote – was wo gilt

Oldenburg /Im Nordwesten Der Jahreswechsel 2022/2023 kann wieder ohne Corona-Einschränkungen gefeiert werden. Auch Verkaufsverbote für Feuerwerk sind zurzeit an den meisten Orten nicht geplant. Böllerverbote gibt es zumeist ebenfalls nicht, die Polizei warnt jedoch vor illegalen Böllern. Wie sieht es in den einzelnen Kommunen im Nordwesten aus? Eine Übersicht von Ostfriesland bis Vechta. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Silvester 2022/2023 in Aurich: Kein Böllerverbot geplant

In Aurich hatte eine Ratsfrau vorgeschlagen, in diesem Jahr ein Böllerverbot auszusprechen. Sie hatte dafür einen besonderen Grund genannt. Im Moment gibt es jedoch kein Signal für einen Verzicht auf Böller in Aurich.

Silvester in Aurich Kein Signal für Verzicht auf Böller und Raketen aus Rücksicht auf Flüchtlinge

Einige Händler in Ganderkesee verzichten auf Feuerwerk

In der Gemeinde Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist das Böllern zwar wieder erlaubt, doch nach zwei Jahren ohne Feuerwerksverkauf verzichten einige Händler freiwillig darauf. Unsere Lokalredaktion hat nachgefragt.

Silvester in Ganderkesee Warum der Handel oft kein Feuerwerk mehr verkauft

Gemeinde Hatten bittet zu Silvester um Vorsicht

Die Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg weist auf die Gefahren von Feuerwerk hin und auf die nötigen Sicherheitsabstände zu brandgefährdeten Gebäuden.

Silvester in der Gemeinde Hatten Vorsichtig mit Feuerwerkskörpern umgehen

.