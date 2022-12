Weihnachten im Nordwesten: Christmetten und Krippenspiele – Das bieten die Kirchen an den Festtagen an

Oldenburg /Im Nordwesten Wie die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und Kartoffelsalat mit Würstchen ist auch der Besuch eines Gottesdienstes an Heiligabend oder Weihnachten für viele Menschen eine unverzichtbare Tradition. Pandemiebedingte Einschränkungen bleiben in diesem Jahr weitgehend aus, die Kirchen im Nordwesten warten an Heiligabend mit einem vielfältigen Programm auf. Eine Übersicht von Friesland bis zum Landkreis Oldenburg. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

• Friesland

Die Friedenskirche in Varel richtet sich in diesem Jahr explizit an ukrainische Geflüchtete. Der ökumenische Gottesdienst am 1. Weihnachtstag um 10 Uhr wird durchgehend zweisprachig – deutsch und ukrainisch – abgehalten.

Die katholische Bonifatius-Gemeinde in Varel hält ihre Christmette an Heiligabend um 18.30 Uhr ab, am 1. Weihnachtstag lädt die Gemeinde um 9.30 Uhr zum Weihnachtshochamt ein.

• Wesermarsch

Halt, Trost und Kraft möchte Christopher Iven, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Nordenham den Menschen in den weihnachtlichen Gottesdiensten geben. Evangelische Gottesdienste gibt es in Nordenham, Blexen, Abbehausen, Esenshamm und Willehad, einen ökumenischen Gottesdienst an Heiligabend auf dem Nordenhamer Marktplatz. Neben Gottesdiensten dürfen sich die Bewohner der Gemeinde Stadlands über ein Orgelkonzert freuen.

• Ammerland

In Westerstede veranstalten die evangelische Kirchengemeinde, die katholische Kirchengemeinde sowie die Baptisten Gottesdienste und Krippenspiele an unterschiedlichen Ortsteilen. Ein musikalisches Krippenspiel von einer Gruppe von 20 Kindern bietet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Zwischenahn nebst einer Vielzahl von Christvespern und Christmetten. In Edewecht bietet die Kirchengemeinde unter anderem eine Lesung des Weihnachtsevangeliums auf Plattdeutsch. Krippenspiele gibt es unter anderem in der St. Johannes-Kirche in Wiefelstede und in der Rasteder St. Ulrichs-Kirche.

• Oldenburg (Stadt)

Eine Vielfalt an Kindergottesdiensten und Krippenspielen ist in der Stadt Oldenburg geplant. Ein Weihnachtskindermusical in Osternburg und ein Familiengottesdienst mit Bilderbuchkino in Tweelbäke sind nur zwei der Besonderheiten, die an den Weihnachtstagen angeboten werden. In der Lambertikirche am Markt findet der Gottesdienst an Heiligabend schon um 15 Uhr statt.

• Oldenburg (Land)

Eine mitternächtliche Christmette bei Kerzenlicht können Interessierte im Martin-Luther-Gemeindehaus in Hude besuchen. Mit dabei sind die Huder Gospelsänger. In der St.-Dionysius-Kirche in Holle soll ein Posaunenchor für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Die Gemeinden in Ganderkesee sind froh, ihre weihnachtlichen Gottesdienste in diesem Jahr wieder ohne Eintrittskarten anbieten zu können – Veranstaltungen gibt es etwa in der Auferstehungskirche und der Methodistischen Kirchen in Bookholzberg und in der St. Katharinen-Kirche in Schönemoor. In Wildeshausen gibt es bereits am 23. Dezember eine „Taizé-Andacht“, die den Abschluss der alljährlichen „Türchen-öffne-dich-Aktion“ bildet. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Harpstedt plant derweil, ihren Gottesdienst an Heiligabend per Livestream auf YouTube zu übertragen.

