IMMOBILIEN: Stadtfamilie sucht ein Dorf

Oldenburg Landei oder Großstadtpflanze? Dorf versus Stadt: Wo lebt es sich besser? Gesünder? Nachhaltiger? Wo ist die Lebensqualität größer? Fragen, die für den Einzelnen schnell und eindeutig beantwortet sein mögen, pauschal jedoch keinesfalls. Es ist eine individuelle Angelegenheit.

Ein Leben auf dem Land bedeutet viel Natur, frische Luft sowie viel Platz und Ruhe. Gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit eines Autos, oft längere Arbeitswege und weniger Freizeit- und Kulturangebote. Die Stadt hingegen bietet davon reichlich mehr. Die Infrastruktur ist besser ausgebaut. Ein eigenes Auto ist nicht zwingend nötig. Alles, was der Mensch benötigt, befindet sich nahezu vor der Tür. Ärzte, Schulen und Kindergärten. Supermärkte, Kinos, Kneipen und Bars. Fakt ist: Es gibt Nach- und Vorteile auf beiden Seiten.

Von der Stadt aufs Land

Ein Arzt und seine Familie aus dem Südwesten Deutschlands suchen eine Veränderung in ihrem Leben. Sie wollen das Stadt- gegen das Landleben tauschen. Aktuell wohnen sie in einer Großstadt und das war bisher schön. Dennoch haben gewisse Ereignisse das Leben des Paares verändert. Sie wurden Eltern. „Prioritäten verschieben sich. Mit Kindern verändert sich alles, vor allem der Wunsch nach mehr gemeinsamer Zeit mit der Familie“, erzählt der Anfang 40-Jährige.

Viele Jahre habe er in einer leitenden Position in einem Krankenhaus gearbeitet. Anschließend machte er sich mit einer eigenen Praxis selbstständig. Er ist Internist und Kardiologe. Mittlerweile ist die Familie zu siebt. Fünf Kinder und zwei Erwachsene. Somit ist auch der Wohnraum zu klein geworden und ein baldiger Umzug unabdingbar.

Auf in den Norden

Mit den Kindern kamen neue Gedanken und Sichtweisen auf das Stadtleben im Allgemeinen und die Stadt, in der sie aktuell wohnen im Besonderen. „Wir wünschen uns mehr Sicherheit für unsere Kinder. Auf dem Land ist die Kriminalität nicht so hoch wie in Großstädten.“ Ein wichtiger Aspekt für das Ehepaar. Verständlich. Auf dem Land haben Kinder die Möglichkeit in der freien Natur zu spielen. Neben dem eigenen Garten gibt es insgesamt mehr Grünflächen und weniger Verkehr. Das ist in der Stadt oft anders.

Warum denn aber am liebsten in den Norden? Privat gab es in der Vergangenheit einige Berührungspunkte mit der Nordküste und das Paar mag einfach das Wasser und die gute Seeluft. Daher wünschen sich die beiden irgendwo im Norden ein neues Zuhause. Idealerweise Praxis und großzügiger Wohnraum auf einem Grundstück, gern küstennah.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Wirtschafts-Newsletter - jeden Donnerstag neu Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

„Meine Arbeit ist mir sehr wichtig, aber die Familie genauso, deshalb wollen wir einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem sich Arbeit und Familie im Einklang vereinbaren lassen“.

Wer der Familie mit entsprechenden Immobilien weiterhelfen kann oder allgemein Infos diesbezüglich hat, melde sich bitte per E-Mail an den sympathischen Familienvater: arztsuchtdorf@gmx.de.