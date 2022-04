Lauf geht’s 2022: „80 bis 85 Prozent der Leute gehen hier mit Einlagen raus“

Oldenburg „Ich habe schon länger mit der Teilnahme an ,Lauf geht’s‘ geliebäugelt, aber immer wieder Ausflüchte gesucht“, sagte Christa Hoffmann, die das erste Mal am Sportangebot der Nordwest-Zeitung teilnimmt, an dessen Ende der Halbmarathon in Oldenburg stehen soll. „Ich bewege mich gern an der frischen Luft und walke. Jetzt will ich aber ins Laufen übergehen. Und weil ich mein Laufbild nicht flüssig finde, will ich es von der Pike auf durchgehen.“

Schmerzen beim Laufen

Um das zu tun, unterzog die Bad Zwischenahnerin sich nun im Lauflabor von Evers Schuh und Fußgesundheit in Oldenburg einer Laufanalyse. Sie habe beim Laufen Schmerzen am Schienbein, wenn sie sich nicht lange und intensiv warm mache, berichtete die 54-Jährige. Sie vermute, dass es an ihren unterschiedlich langen Beinen liege, die sie seit einer Oberschenkelfraktur mit anschließender Operation habe. Das linke Bein sei kürzer als das rechte.

Wilko Wilts, der inklusive Ausbildung seit acht Jahren als Orthopädie-Schuhtechniker arbeitet, machte zunächst sogenannte Blauabdrücke von Christa Hoffmanns Fußsohlen, um ein grobes Bild davon zu bekommen, wie sie ihre Füße belastet. Dafür nutzte er eine Art großes Stempelkissen, auf das die 54-Jährige sich stellen musste, und Papier. Anschließend markierte er mit abwaschbarer Farbe einige Punkte an den Füßen und Beinen der Bad Zwischenahnerin, um sie bei der anschließenden Achsvermessung besser sichtbar zu machen.

Für die Vermessung ging es dann aufs Laufband, auf dem Christa Hoffmanns Bewegungen zur späteren Analyse von allen Seiten (vorn, hinten, rechts und links) gefilmt wurden – barfuß und mit Schuhen. Zur Gewöhnung stellte Wilko Wilts zunächst Schritttempo ein, bevor die Geschwindigkeit bis zum Ausdauertempo gesteigert wurde. „Es war zunächst ein bisschen fremd, aber ich habe mich herangewagt und schnell daran gewöhnt“, sagte die 54-Jährige.

Anschließend wurden zusätzlich zu den Blauabdrücken noch digitale, dynamische Fußabdrücke gemacht. Hierfür musste die 54-Jährige über ein Touchpad gehen, das auf dem Boden lag. „Das ist einfach feiner und die Einlagen werden am Computer kon­struiert“, erklärt Wilko Wilts.

Wichtige Erkenntnisse

Bei der folgenden Analyse am Bildschirm stellte der Orthopädie-Schuhtechniker eine O-Beinstellung fest. Auch die Differenz der Beinlänge sei mehr als doppelt so groß wie zuvor von Christa Hoffmanns Orthopäden geschätzt. Weil das rechte Bein länger ist als das linke, schiebe sich die rechte Kniescheibe beim Laufen stark nach außen und auch die Hüfte kippe nach rechts weg, erklärt Wilko Wilts. Das könne langfristig zu Blockaden im Hüftgelenk und Knieproblemen führen.

Mit Einlagen könne die Beindifferenz aber ausgeglichen und die Füße mit einer Verstärkung der Außenseite aus der O-Beinstellung geholt werden. Neben den Aufnahmen und Analyse-Ergebnissen gab der Laufanalyst der Bad Zwischenahnerin noch eine Schuhempfehlung sowie individuell angepasste Dehn- und Kräftigungsübungen mit.

Positives Fazit

Christa Hoffmann zieht ein positives Fazit: „Ich bin total froh, dass ich hier war und jetzt belegt habe, was es ist, damit ich nachher keine Folgeschäden habe. Ich fühle mich gut auf ‚Lauf geht’s‘ vorbereitet.“ Nach 14 Tagen bekommt sie nun ihre Einlagen, die sie gleich bei Evers in Auftrag gegeben hat. Besonders den Menschen, die beim Laufen Probleme haben, rät Wilko Wilts eine Analyse zu machen. Denn: „Bei den Laufanalysen gehen 80 bis 85 Prozent der Leute mit Einlagen raus.“