Oldenburg Und dann schalten die Hallentechniker die beiden Leinwände an, jeder im Saal soll ihn sehen können: Niels Högel, 41 Jahre alt, angeklagt wegen Mordes an 100 wehrlosen Krankenhauspatienten.

„Herr Högel, wollen Sie zur Sache Angaben machen?“, fragt Richter Sebastian Bührmann.

„Ja, ich möchte zur Sache Angaben machen“, antwortet Högel.

Eine Stunde hatte es zuvor gedauert, die Anklageschrift zu verlesen. 100 Namen musste Oberstaatsanwältin Daniela Schiereck-Bohlmann vorlesen, 100 Geburtsdaten, 100 Todestage, 100 Mordvorwürfe.

„Treffen die Vorwürfe so größtenteils zu?“, will Bührmann von Högel wissen.

„Ja“, antwortet der knapp.

Schweigen für die Opfer

Einzigartig ist nicht nur die Dimension der Mordserie Högel, einzigartig ist fast alles an diesem Prozess: der Gerichtssaal, der eigentlich ein Festsaal ist. Die Angeklagtenübertragung auf Leinwand. Die Stuhlreihen, auf denen 126 Nebenkläger Platz haben. Und schließlich die Schweigeminute für die vielen Toten, zu der Bührmann zu Beginn aufruft. „Wir wollen an die denken, die auch im Raum sind, aber nicht körperlich“, bittet er. Auch Högel senkt den Kopf.

Bührmann wendet sich den Nebenklägern zu, die zum ersten Mal dem Mann gegenüber sitzen, der ihre Angehörigen ermordet haben soll. „Sie sitzen hier sicher wie auf einem heißen Stuhl“, sagt er, „mit klopfendem Herzen.“ Schon jetzt wolle er sich für die „Sprache der Justiz“ entschuldigen, die manchmal hart sei: „Wir sprechen von Tatbestand, dabei geht es um den Tod eines Menschen. Bitte verstehen Sie das nicht despektierlich.“ Er bittet die Angehörigen, auf sich achtzugeben, jederzeit könnten sie den Saal verlassen. In der Weser-Ems-Halle kümmern sich Vertreter von Weißer Ring, Stiftung Opferhilfe und Sanitäter um sie.

Um Högel kümmern sich Polizisten, eingeschnürt in eine schussfeste Weste haben sie ihn in die Halle gebracht. Der sogenannte Kevlar lässt den schweren Mann noch massiger aussehen. Er trägt Bart und Ohrring, die kurzen Haare sind anrasiert. Als er den Saal geführt wird, verdeckt er mit einem Aktendeckel sein Gesicht, die Fotografen sollen kein Bild von ihm schießen. Draußen, beim Abtransport, erwischen ihn die Kameras trotzdem.

„Herr Högel“, sagt Bührmann, „wir kennen uns. Sie kennen mich, ich kenne Sie. Ich kann Ihnen versprechen, dass ich der bin, der ich in den früheren Verfahren war: Ich werde mit Ihnen fair verhandeln, ich werde mit Ihnen offen verhandeln.“ Bührmann hatte bereits 2008 und 2014/15 Prozesse gegen Högel geführt und ihn wegen insgesamt sechs toter Patienten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Jetzt geht es um 100 weitere Namen. Zum Beispiel um Elisabeth S., verstorben im Februar 2000, weil Högel ihr eine Überdosis Lidocain gespritzt haben soll. Ursula J., verstorben im März 2001, Gilurytmal. Heinz R., verstorben Dezember 2002, Lidocain. Helmut W., verstorben im März 2003, Sotalex. Horst E., verstorben im Mai 2004, Xylocain. Renate R., verstorben im Juni 2005, Sotalex.

Högel spritzte ihnen im Klinikum Oldenburg und im Klinikum Delmenhorst die Mittel, um bei ihnen Herzrhythmusstörungen auszulösen, Kammerflimmern, Blutdruckabfall – und um sie anschließend wiederbeleben zu können. Warum? „Um seine Fähigkeiten im Bereich der Reanimation gegenüber Kollegen zu demonstrieren und um seine Langeweile zu bekämpfen“, so steht es in der Anklage.

„Ich wollte dazugehören“, sagt Högel. Er wollte von einer „elitären Gruppe“ von Pflegekräften auf der Intensivstation anerkannt werden, vom „harten Kern“.

Im Prozess 2014/15 hatte Högel bis zum Schluss geschwiegen, erst gegenüber seinem psychiatrischen Gutachter ließ er sich ein. Jetzt spricht er selbst, mit ruhiger Stimme, höflich geradezu.

„Behütet und geschützt“ sei er aufgewachsen, sagt er, früh spielte er Fußball, auch später gab es „keine Auffälligkeiten“. Ungewöhnlich an seiner Familie war allenfalls die hohe Zahl an Krankenpflegern: Der Vater war einer, Großmutter, Tante, Onkel, ein Großvater war Sanitätsoffizier im Zweiten Weltkrieg. Und der Enkel? „Für mich stand ab der 9. Klasse fest, dass ich diesen Beruf ausüben will.“ Im örtlichen Krankenhaus ließ er sich ausbilden, die Vorgesetzten bescheinigten ihm bald „viel Potenzial“, er wechselte nach Oldenburg: auf die herzchirurgische Intensivstation, ein Aushängeschild der Klinik. Die Welt stand ihm offen, auch andere Häuser wollten ihn nehmen: „Ich hätte auch ins Pius gehen können“, sagt er.

„Heute weiß ich: Ich hätte aufhören sollen, ich hätte gar nicht nach Oldenburg gehen sollen“, sagt er. Högel schildert die Arbeit als anspruchsvoll, „der Leistungsdruck wurde immer größer und größer“. Er wohnte zunächst noch in Wilhelmshaven, pendelte täglich, nebenbei arbeitete er im Rettungsdienst. Zu Hause war er nur selten, Schmerzmittel hielten ihn wach, „da war der Stress, es fiel mit Medikamenten einfach leichter“.

So schildert es Högel.

Überführter Lügner

Die Beziehung zu seiner Freundin scheiterte, „der Druck wurde immer größer und größer“.

Er erinnert sich an einen Notfall auf der Station. Högel hatte Nachtdienst, ein Patient, beatmet, im Koma, fing massiv an zu bluten. „Es ging alles ganz schnell, alles wurde alarmiert“, sagt er: Ärzte, Chirurgen, alle standen an dem Bett, „und ehe ich mich versah, war der Brustkorb geöffnet“. Högel musste Handschuhe anziehen – und das Herz greifen, um es mechanisch in Bewegung zu halten.

Nach der Schicht, am Morgen, habe er im Auto gesessen und nicht losfahren können.

Später erzählte er seinem Vater davon, berichtet er. Der habe gefragt: Bist du dir sicher, dass du da richtig bist?

„Wissen Sie, ob Sie geweint haben?“, fragt Richter Bührmann.

„Während des Gesprächs? Nein“, sagt Högel.

„Hinterher?“

„Ja.“

Seine wirklichen Gefühle, so Högel, habe er sich nie eingestanden.

Der Mörder als Opfer des Systems, der modernen Hochleistungsmedizin? Zusätzlich aus der Spur geworfen durch schweren Medikamentenmissbrauch in eigener Sache?

Es gibt ein Problem: „Was können wir Ihnen glauben?“, fragt Bührmann.

Högel ist nicht nur ein verurteilter Mörder, er ist auch ein überführter Lügner. Nachdem er 2005 auf frischer Tat am Bett von Dieter M. erwischt worden war, legte er ein Geständnis ab – und zog es wieder zurück.

Er log auch Jahre später bei seiner Vernehmung durch die Polizei. Als man ihn mit der ersten nachweisbaren Tat im Februar 2000 konfrontierte, wollte er den Mord einer Kollegin in die Schuhe schieben.

Er log im Prozess 2014/15. Bis zum Schluss beteuerte er, in Oldenburg niemanden getötet zu haben.

Und stimmt es, wenn er jetzt im Prozess sagt, es habe auf der Intensivstation 211 in Oldenburg zu viel Stress und zu wenige Pflegekräfte gegeben? Sein Ex-Kollege Frank Lauxtermann etwa berichtete wiederholt in Interviews, dass die 211 die bestausgestattete Station im Haus gewesen sei, mit einem sehr guten Personalschlüssel.

Ein Laptop im Gefängnis

„Wer einmal lügt, dem glaubt man nie“, sagt Bührmann.

Was er hier sage, sei das, was wahrhaft geschehen sei, sagt Högel. Dass er im letzten Prozess bis zum Ende behauptet habe, in Oldenburg niemanden getötet zu haben, sei aus „reiner Überzeugung“ geschehen: „Ich wollte es einfach nicht wahrhaben.“

Er nehme das so zu Kenntnis, schließt Bührmann.

An den nächsten Sitzungstagen will das Gericht die Befragung des Angeklagten fortsetzen. Die Polizei hat ihm ein speziell gesichertes Laptop zur Verfügung gestellt, mit dem er im Gefängnis die Krankenakten der verstorbenen Patienten sichten kann. Bührmann trägt ihm auf, zum nächsten Termin „die ersten 30 Fälle“ vorzubereiten. Högel soll zu jedem einzelnen toten Patienten angehört werden.

Im Anschluss soll ein Gutachter die Glaubhaftigkeit von Aussagen beurteilen.

Eine Erkenntnis aber scheint sicher zu sein nach diesem ersten Prozesstag: Högel tötete nicht nach an einem System, nicht nach Zeiten, Stimmungen, Krankheitsbildern, Patientenprofilen. Wer als Patient an den Pfleger Niels Högel geriet, der hatte einfach nur: Pech.