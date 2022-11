Massive Netzstörung: Auch Notrufe in Oldenburg und der Region nur eingeschränkt erreichbar

Oldenburg Im Zuge einer massiven Störung im Telefonnetz mehrerer Anbieter sollen auch die Notrufe im Nordwesten nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Großleitstelle Oldenburg teilt gegen 17.30 Uhr per Warnapp Katwarn mit, dass die Städte Oldenburg und Delemhorst sowie die Landkreise Cloppenburg, Ammerland, Wesermarsch und Oldenburg von der Störung betroffen sein könnten. Auch die Polizei in Hamburg bestätigt eine Störung der Notrufe; in Bremen soll es ebenfalls zu Einschränkungen kommen.

Laut der Internetseite allestörungen.de waren am Donnerstagnachmittag diverse Netze und Anbieter von Störungen betroffen. Der Anbieter O2 meldet dazu auf Twitter: Aktuell bestehen mögliche Einschränkungen bei der Telefonie in unserem Netz. Betroffen sind Telefonate im 2G und 4G Mobilfunk- sowie im Festnetz. Wir arbeiten daran den Service schnellstmöglich wiederherzustellen. Die Deutsche Telekom meldet dazu, dass ihr Mobilfunknetz nicht von den Störungen betroffen sei.

Aktuell bestehen mögliche Einschränkungen bei der Telefonie in unserem Netz. Betroffen sind Telefonate im 2G und 4G Mobilfunk- sowie im Festnetz. Wir arbeiten daran den Service schnellstmöglich wiederherzustellen. Updates bekommt ihr hier: https://t.co/eEQjusqSpm. — o2 Deutschland (@o2cando) November 17, 2022

Das Mobilfunknetz der #Telekom ist nicht von dieser Störung betroffen. https://t.co/JeJe9b5K0Y — Telekom Netz (@telekomnetz) November 17, 2022

