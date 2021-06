Das bringt der NWZ-Tag: Neue Details zur Razzia in Wahnbek – wo weitere Schwimmbäder nun öffnen

Oldenburg Hallo liebe Leserinnen und Leser,

diese Themen beschäftigen uns heute in den NWZ-Redaktionen.

Vor etwas mehr als einer Woche sorgte diese Meldung für Aufregung: Am frühen Morgen tauchten plötzlich mehrere Mannschaftswagen der Polizei an einem Haus im Rasteder Ortsteil Wahnbek auf. Die Polizisten trugen Sturmhaben, durchsuchten ein Gebäude.

Die Einsatzkräfte stellten bei der Hausdurchsuchung Munition sicher (mehr dazu lesen Sie hier). Heute soll es von der Polizei neue Details zum Einsatz geben.

Das Wetter war gestern ja schon sehr vielversprechend: Sonne und warme Temperaturen, da ruft das Freibad. Doch welche Bäder haben eigentlich offen? Meine Kolleginnen und Kollegen liefern dazu heute für den Landkreis Friesland neue Details. Einen Überblick gibt es bereits auch hier.

Bares für Rares: Diese TV-Sendung ist bei vielen beliebt. Wo liegen daheim noch ein paar Dinge, die sich vielleicht zu Geld machen lassen? Ein Ehepaar aus Sandkrug ist kommenden Dienstag in der Sendung. Uns verraten sie erste Details, wie die Sendung verlief.

Meine Lieblingskneipe in meiner Heimatstadt in Nordhessen musste durch Corona schließen. Ein Trauerspiel. Immerhin konnte ich mir eine Erinnerung aus der Kneipe sichern, einen alten Turnier-Tischkicker. Im Münsterland haben sich die Kolleginnen und Kollegen eine schöne Idee dazu überlegt: Sie stellen alte Kneipen vor – hoffen wir, dass diese sich in der Corona-Krise besser behaupten konnten.

Kommen Sie gut durch den Tag und genießen Sie das Wochenende,

Ihr Max Holscher