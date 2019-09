Oldenburg Zur Teilnahme an der neuen Gründer-Challenge „Deine Idee – Dein Business“ laden die Wirtschaftsjunioren der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) Schüler und Auszubildende zwischen 14 und 19 Jahren ein. Voraussetzung ist, dass sie eine Schule der folgenden IHK Regionen besuchen: Stadt Delmenhorst, Stadt Oldenburg, Stadt Wilhelmshaven, Landkreis Ammerland, Landkreis Cloppenburg, Landkreis Friesland, Landkreis Oldenburg, Landkreis Vechta, Landkreis Wesermarsch.

„Ihr kennt vielleicht die ,Höhle der Löwen‘ aus dem Fernsehen“, erklärte Projektleiter Michael Hollmann von den Wirtschaftsjunioren am Mittwoch Schülern am Alten Gymnasium Oldenburg (AGO), „wir wollen euch vorstellen, dass es nicht immer wie im Fernsehen ist.“ Schließlich bedürfe es bei der Teilnahme am Wettbewerb lediglich einer ersten Idee. Gemeinsam mit einem erfahrenen Mentor entwickeln die Schüler – die alleine oder als maximal vierköpfige Gruppe teilnehmen können – ihr Unternehmen dann während des Schuljahres weiter. Welches ist die Zielgruppe? Wie kann man mit dem Unternehmen Geld verdienen? All diese Fragen erarbeiten die Schüler mit Hilfe der Mentoren.

Die zehn Finalisten dürfen ihr Konzept am 1. Juli 2020 einer fünfköpfigen Jury vorstellen. Zu gewinnen gibt es 5000 Euro (1. Platz), 3000 Euro (2. Platz) sowie 2000 Euro (3. Platz). Hauptsponsor des Wettbewerbs ist die Oldenburgische Landesbank.

„Wir sind überzeugt davon, dass viele junge Menschen gute Ideen haben“, sagte Malte Dreyer von der Jungen Öffentlichen, welche ebenfalls als Sponsor fungiert. „Was Jugendliche da rausholen, ist beeindruckend“, merkte auch Ludger Hillmann an, Wirtschaftslehrer am AGO, der mit Schülern bereits mehrere Ideen bis zur Marktreife entwickelt hat. Auch an dem neuen Wettbewerb will er mit Neuntklässlern teilnehmen.

Bei einer KickOff-Veranstaltung am Mittwoch, 18. September, ab 15 Uhr in der Alten Fleiwa in Oldenburg wollen die Wirtschaftsjunioren interessierten Schülern zunächst die Gründer-Challenge vorstellen, Anreize zur Ideenfindung geben und aufzeigen, wie spannend Unternehmertum ist. Außerdem werden Gründer Marcel Pölzl (Frühstückszwerge) und Wilke Zierden (Imbissbudenpoet und Blogger) Vorträge halten. Schüler können sich online anmelden. Bis zum 31. Oktober können sie sich dann einen Mentor auswählen und zum Wettbewerb anmelden.