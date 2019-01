Oldenburg So eine Nacht hatte die Zeugin noch nie erlebt, „es war grauenvoll“, erinnert sie sich. Sechs Reanimationen in einer Schicht, „wir mussten fast von Zimmer zu Zimmer springen ... jemand sagte, jetzt fehlt nur noch Zimmer 10, dass da auch noch die Reanimation losgeht ... in dem Moment passierte es ... ich dachte, hier spukt’s“.

Es ist Tag 10 im Prozess gegen den früheren Krankenpfleger Niels Högel, angeklagt wegen 100-fachen Mordes, am Zeugentisch sitzt Högels ehemalige Kollegin Sylvia O., 54 Jahre alt, gelernte Krankenschwester, Augenzeugin der sogenannten „Nacht der Reanimationen“ im September 2001 auf der herzchirurgischen Intensivstation im Klinikum Oldenburg.

„War jedes Mal Herr Högel im Zimmer?“, fragt Richter Sebastian Bührmann.

„Das kann ich nicht sagen“, antwortet Sylvia O., „jemand holt Spritzen, jemand holt den Defibrillator, jemand macht Herzdruckmassage, jemand holt den Arzt. Aber natürlich ist es aufgefallen, dass er oft da war.“ Er war, nun ja, sie macht mit den Fingern das Gänsefüßchenzeichen, „reanimationsgeil“.

Das große Vergessen

O. ist eine Zeugin, die sich unterscheidet von den bisherigen Zeugen aus dem Klinikum Oldenburg: Sie erinnert sich. Nicht an alles, es sind ja mehr als 17 Jahre vergangen seitdem, aber an Besonderes. Zum Beispiel an den Pfleger Högel, der mit einer Spritze Xylocain am Bett eines Patienten stand. An Spitznamen wie „Sensenhögel“, die die Kollegen für Högel hatten. An auffällig hohe Kaliumwerte bei Patienten, über die auf Station diskutiert wurde. An die Anweisung der Stationsleitung an alle Pfleger, doch bitte auf Kalium zu achten.

„Wer hat solche Anweisungen gegeben“, fragt Richter Bührmann, „auch der stellvertretende Stationsleiter?“

„Ja“, antwortet Sylvia O., sie nennt einen Namen: „Johann K.“

Der Richter nickt. K. hatte vergangene Woche vor Gericht ausgesagt. Er hatte geschworen, so wahr ihm Gott helfe, sich an nichts von all dem zu erinnern: Spitznamen für Högel, Gerede auf der Station, Anweisungen in Sachen Kalium.

In den vergangenen Tagen sind viele Leserzuschriften hier bei der Zeitung eingegangen, in denen die Absender sich verwundert zeigen über das Aussageverhalten von Klinikum-Mitarbeitern. Haben die Zeugen wirklich so viel vergessen? Oder wollen sie sich nicht erinnern, wie es ein Nebenkläger-Vertreter formulierte? Gibt es vielleicht sogar so etwas wie einen Maulkorb, verhängt von der Klinikleitung? Für Diskussionen sorgte zudem der Umstand, dass viele Zeugen in Begleitung eines Anwalts zur Vernehmung erschienen sind, gestellt und bezahlt vom Klinikum.

Sylvia O., die schon lange nicht mehr im Klinikum arbeitet, sitzt allein am Zeugentisch. Eine frühere Kollegin und Freundin habe ihr berichtet, dass das Klinikum auch ihr einen Anwalt bezahlen würde. „Der Anwalt würde einem auch mitteilen, was man sagen darf und was nicht, oder wie man sich ausdrücken soll“, erinnert sich O. an die Worte der Freundin.

„Wie haben Sie das verstanden?“, fragt der Richter.

„Das war mir ein wenig komisch aufgestoßen“, antwortet die Zeugin. „Ich kann doch nur das sagen, was ich selber erlebt habe. Ich weiß nicht, warum mich ein Anwalt einnorden sollte.“

Geraune im Saal.

Die Fürsorge des Chefs

Das Klinikum stellt also den Anwalt, das Klinikum bezahlt den Anwalt. Ein Zeugenbeistand ist das gute Recht eines jeden Zeugen, erklärt Richter Bührmann. Aber er sagt auch: Ihm sei es in knapp 20 Jahren Richtertätigkeit „noch nicht vorgekommen, dass ein Arbeitgeber jedem seiner Arbeitnehmer einen Zeugenbeistand stellt und bezahlt“. Zu welchem Zweck macht ein Arbeitgeber das?

Bührmann fragt das den Mann, der die Anwaltsrechnung abzeichnen muss: Dr. Dirk Tenzer, 46 Jahre alt, Vorstandsvorsitzender des Klinikums Oldenburg, erschienen vor Gericht in Begleitung seines Anwalts. Tenzer fing im Januar 2013 in Oldenburg an, da saß Niels Högel schon längst im Gefängnis.

„Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es eine absolute Ausnahmesituation, überhaupt in diesem Mordprozess aussagen zu müssen“, sagt Tenzer. Weil die Mitarbeiter zum Teil „große Ängste“ gezeigt hätten, habe man entschieden: „Die müssen da nicht allein hingehen.“ Er sehe es als seine „Fürsorgepflicht“ an, seine Kollegen nicht allein zu lassen. „Ich würde es jederzeit wieder so tun“, so Tenzer.

Es könne aber doch „ein „anderer Eindruck entstehen, warnt vorsichtig der Richter. Er erinnert den Klinikchef an das Sprichwort „Wes’ Brot ich ess’, des Lied ich sing’“: Kann es sein, dass die Zeugenbeistände „eine Art Aufpasser“ sein sollen?

Tenzer drückt den Rücken durch. „Was ich sicher ausschließen kann ist, dass es Anweisungen von meiner Person gegeben hat, dass Zeugen mundtot gemacht werden. Was mir hier ja unterschwellig vorgeworfen wird.“ Er sei angetreten, „lückenlos aufzuklären“, so Tenzer weiter. Der Zeugenbeistand sei ein Recht, das in der Strafprozessordnung vorgesehen sei.

Späte Übergabe

Zur „lückenlosen Aufklärung“ hat das Gericht dann auch noch ein paar Fragen.

Die Klinikleitung hat, nachdem sie im September 2014 durch einen Zeitungsartikel erfahren haben will, dass der angeklagte Pfleger auch in Oldenburg gearbeitet haben soll, eine „interne Aufarbeitung“ angestoßen und Gespräche mit Mitarbeitern geführt. Auffällig ist, dass sich die Mitarbeiter in diesen Gesprächen häufig deutlich detaillierter erinnerten als später bei ihrer Vernehmung durch die Polizei oder vor Gericht. Das belegen Protokolle, die die Klinikleitung im Anschluss der Gespräche anfertigte.

Zum Beispiel Bernd N., pflegerischer Leiter auf der Intensivstation 211. Den Protokollen und Dr. Tenzer zufolge schilderte er „sehr plastisch“, dass er gegenüber der damaligen Geschäftsführung darauf gedrängt habe, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Dass er gestoppt worden sei aus Angst, einen Skandal zu produzieren, weil das Klinikum 2001 bereits mit einem Hygieneskandal zu tun gehabt habe. Dass man stattdessen zunächst Högels Versetzung in die Anästhesie angestrebt habe. Später habe ihm N. auch die Strichliste übergeben, mit der er im Auftrag des Chefarztes Sterbefälle und Dienstzeiten von Pflegern abglich.

Die Ermittler bekamen die Protokolle dieser Gespräche allerdings erst 2018 zu sehen – nachdem die Staatsanwaltschaft die Herausgabe verlangt hatte.

„Warum?“, fragt Richter Bührmann.

„Wir haben den Mitarbeitern vertrauliche Gespräche zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zugesichert“, erklärt Tenzer. „Dazu gehört für mich auch, dass wir solche Protokolle nicht einfach herausgeben.“

„Das ist eine Sache, die ich schwer nachvollziehen kann“, sagt der Richter. „Was hätten Sie denn gemacht, wenn einer der Mitarbeiter sagt, ich wusste, dass Högel Menschen tötet?“

Tenzer: „Dann hätten wir die Information weitergegeben.“

Vertrauliche Gespräche

Auch die Strichliste von Station 211, für die Ermittler ein wichtiges Beweismittel, ist erst mit deutlicher Verspätung zur Staatsanwaltschaft gelangt: nämlich im März 2016. Tenzer hatte sie im September 2014 von N. bekommen.

„Wir hatten das Problem, dass wir die Liste nicht genau deuten konnten“, erklärt Tenzer. „Deshalb haben wir sie in dieser Frühzeit einfach zur Seite gelegt. An Bedeutung haben wir ihr nicht viel beigemessen.“

„Das wäre Sache der Staatsanwaltschaft gewesen, zu entscheiden, ob die Liste relevant ist oder nicht“, belehrt der Richter den Klinikchef.

„Es war sicherlich keine Absicht, das so lange vorzuenthalten“, sagt Tenzer.

„Was ist hier los?“

Die ehemalige Krankenschwester Sylvia O. erinnert sich: Damals, in der Nacht der Reanimationen, habe ein Oberarzt sie „angeraunzt“. „Was ist hier eigentlich los?“, habe er gefragt, „was treibt ihr hier eigentlich?“ Sie sei böse geworden und habe zurückgeraunzt: „Wir versuchen hier, Leben zu retten! Vielleicht fragt ihr euch erst mal, was hier los ist!“

Multimedia-Dossier zu Högel: www.nwzonline.de/der-fall-hoegel Die bisherigen Texte zum Thema: www.nwzonline.de/krankenpfleger-prozess