Vermisstes Kind in Oldenburg: 8000 XXL-Flugblätter sollen bei Suche nach Joe helfen

Oldenburg In zahlreichen gebündelten Paketen lagen sie am Dienstagnachmittag bereit: 8000 Flugblätter im XXL-Format, die bei der Suche nach dem immer noch vermissten Joe aus Oldenburg helfen sollen. Es handelt sich dabei um eine Vergrößerung des bereits in Umlauf gebrachten Flyers, den man seit Montagnachmittag im gesamten Stadtgebiet und mittlerweile auch in der gesamten Region finden kann. Entstanden sind die neuen Flugblätter bei WE-Druck, einem Unternehmensteil der Nordwest-Mediengruppe.

Die Verteilstellen Die neuen Flyer können an den folgenden Verteilstellen abgeholt werden, solang der Vorrat reicht: Ohmstede: Kulturzentrum Rennplatz (Kurlandallee 4) Ofenerdiek: Kiosk am Schulzentrum (Schleistraße 1) Osternburg: Ev. Familien-Bildungsstätte (Gorch-Fock-Straße 5a) Kreyenbrück: Jugendfreizeitzentrum (Brandenburger Straße 30) Eversten: Kiosk Milosch, Hauptstraße 60 Donnerschwee: Sportpark Donnerschwee (Otterweg 36); Kiosk Milosch (Hochheider Weg 156) Bürgerfelde: Stadtteiltreff Dietrichsfeld (Alexanderstraße 331) Bloherfelde: Physioline (Bloherfelder Straße 137); Treffpunkt Gemeinwesen (Bloherfelder Straße 173) Wechloy: Hoyer Tank-Treff (Posthalterweg 10)

Die Infoblätter sind noch am Dienstagnachmittag an elf Verteilstellen in den Oldenburger Stadtteilen gebracht worden (siehe Infobox). Von dort können sie von Freiwilligen abgeholt werden, um sie weiter zu verteilen. Dadurch soll eine möglichst große Aufmerksamkeit auf den Vermisstenfall gelenkt werden, der die Polizei und zahlreiche Privatpersonen seit Freitag beschäftigt.

Neben einem Bild des achtjährigen Jungen ist auf dem Flugblatt eine Beschreibung von Joe abgedruckt, der seit Freitagnachmittag vermisst wird. Darüber hinaus sind Empfehlungen aufgelistet, wie man sich dem Jungen gegenüber verhalten sollte, falls man ihm begegnet.

„Wir haben seit Montag bereits mehr als 2000 Flyer in Oldenburg und verschiedenen anderen Orten in der ganzen Region verteilt“, berichtet Julia Schmidt, die eine der Koordinatorinnen der Flyer-Verteil-Gruppe ist. Diese Infoblätter seien von verschiedenen Druckereien und Copyshops kostenlos zur Verfügung gestellt oder von Privatpersonen gedruckt worden.

„Es ist überwältigend, wie groß die Hilfsbereitschaft ist. Das Bedürfnis der Menschen, sich an der Suche zu beteiligen ist sehr groß, deshalb unterstützen uns auch so viele Personen. Davon profitiert die Flyerverteilung enorm“, berichtet Schmidt weiter.

Besonders freut sie sich darüber, dass die Bereitschaft, die Flyer und Flugblätter aufzuhängen oder auszulegen, ebenfalls sehr groß ist: „Wir erhalten viel Unterstützung von den Geschäftsleuten und öffentlichen Einrichtungen. Ich bin sicher, dass wir noch viele weitere Infoblätter verteilen können.“