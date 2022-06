Suche nach Joe in und um Oldenburg: Videos, Hunde und Zeugenhinweise führen bisher nicht zum Erfolg

Oldenburg Seit nunmehr einer Woche ist der achtjährige Joe aus Oldenburg verschwunden. Auch massive Sucheinsätze durch die Polizei und private Initiativen in den vergangenen Tagen blieben bislang erfolglos. Daran änderte sich auch im Laufe des Freitages nichts. Seit Donnerstag gibt es die Mordkommission „Ammer“, die in dem Fall wegen des Verdachts auf ein Verbrechen ermittelt aber derzeit noch keine klare Spur hat. Was bleibt, sind viele Fragen und Ungewissheiten. Unsere Redaktion hat mit Polizeisprecher Stephan Klatte über die wichtigsten Themen zum Fall und den aktuellen Stand der Ermittlungen gesprochen – ein Überblick.

Wie ist der Stand der Suche?

„Momentan gibt es keine große Suchaktion mehr, weil uns konkrete Hinweise zu Joe fehlen“, fasst Klatte den Status Quo knapp zusammen. Das bedeute aber nicht, dass die Suche eingestellt sei. Denn noch immer würden Hinweise zu Joe, der eine geistige Beeinträchtigung hat, bei der Polizei eingehen. „Diese Hinweise werden natürlich alle ernst genommen, überprüft und bewertet“, erläutert Klatte.

Die Suche Joe wurde am Freitag, 17. Juni, gegen 17.30 Uhr, zum letzten Mal auf dem Gelände der ehemaligen Donnerschwee-Kaserne gesehen. In den folgenden Tagen wurde der Achtjährige rund um sein Elternhaus gesucht. Daran waren Hubschrauber und Hunde, ein Sonarboot auf dem Flötenteich und Privatpersonen beteiligt. Zeugen wollen den Jungen zudem in Wehnen, im Bereich der Karl-Jaspers-Klinik und einem Erdbeerfeld sowie auf dem Media-Markt-Gelände in Oldenburg gesehen haben. Wer Joe sieht, wird darum gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden (Tel. 0441/7904115 oder Notruf 110).

So würden die Hinweisgeber zum Beispiel befragt, wann und wo sie das Kind gesehen hätten, das sie für Joe gehalten haben und wie es ausgesehen habe. „Wenn sich bei diesen Befragungen die Hinweise auf Joe verdichten, gehen wir dem intensiver nach“, betont der Polizeisprecher. In diesem Zusammenhang seien permanent Beamte im Einsatz, um eingegangene Hinweise zu prüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Wie schnell kann die Suche ausgedehnt werden?

Die Suche könne schnell ausgedehnt werden, versichert Klatte. „Wir haben genug Personal zur Verfügung, das jederzeit mit einer Suche beginnen kann. Unterstützung von der Feuerwehr ist ebenfalls möglich.“

Gibt es schon Erkenntnisse aus Videoaufnahmen?

Im Laufe der Ermittlungen hat die Polizei verschiedenes Videomaterial erhalten. Unter anderem vom Oldenburger Hauptbahnhof und aus den Bussen der VWG, das in den vergangenen Tagen gesichtet worden ist. „Dieses Material wird weiter von Kollegen ausgewertet. Leider gab es bisher auch hier keinen konkreten Hinweis auf Joe“, sagt Klatte.

Was ist mit den Spuren, die die Spürhunde gefunden haben?

Bei der Suche nach Joe sind auch mehrfach Hunde eingesetzt worden, von denen einige eine Fährte aufgenommen haben, zum Beispiel an einem Erdbeerfeld in Wehnen oder am Oldenburger Hauptbahnhof – allerdings ohne Joe zu finden. „Hunde sind bei der Suche nach vermissten Personen eine große Hilfe aber auch nicht immer zu 100 Prozent zuverlässig“, sagt Klatte. Was genau der jeweilige Hund gerochen habe, warum eine Fährte ende oder ob diese bereits von vor zwei oder mehr Wochen stamme, könne das Tier nicht mitteilen.

Kann man sich noch an der Suche beteiligen??

„Aktuell gibt es keine große Suchaktion der Polizei, bei der uns Privatpersonen unterstützen könnten. Das heißt aber nicht, dass man nicht suchen darf, im Gegenteil: Wir sind dankbar, wenn Menschen, die unterwegs sind, die Augen offen halten“, sagt Klatte.

