Vermisster Joe aus Oldenburg: Warum in Bussen und am Hauptbahnhof keine Suchplakate hängen

Oldenburg Überall im Stadtgebiet sind die Suchplakate nach dem achtjährigen Joe zu sehen. Es scheint zumindest so. Denn Orte, die aus ganz unterschiedlichen Gründen Menschen anziehen, wurden von den vielen Gruppen, die die Suche nach dem Kind unterstützen, mit Flyern plakatiert. In den Bussen der VWG und am Hauptbahnhof dagegen sieht man zurzeit keine Plakate. Dabei hatte es im Bahnhof sogar schon welche gegeben und in Bussen sollten noch welche aufgehängt werden, wie diese Redaktion von privaten Helfern erfahren hat.

Klare Antwort auf die Frage, ob die Plakate bald in den VWG-Bussen hängen, gibt VWG-Sprecher Morell Predoehl: „Wir können das Plakatieren, unabhängig vom Zweck, nicht zulassen.“ Seine Begründung: „Wir haben nur einmal in der Woche das Personal, das Plakate in den Bussen auswechselt.“ Der Austausch finde in allen 115 Bussen der Flotte jeweils in der Nacht zu Montag statt. Plakate in den Bussen würden grundsätzlich in dafür vorgesehenen Rahmen hängen. Nicht in Frage komme das Fixieren von Flyern mit Klebestreifen an den Scheiben.

Die VWG unterstütze die Suche nach Joe auf andere Weise, so Morell Predoehl: „Auf Anforderung der Polizei haben wir unsere Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt, um zu überprüfen, ob der Junge mit einem Bus gefahren ist.“ Polizeisprecher Stephan Klatte bestätigt, dass die Ermittler anhand dieser und weiterer Videoaufnahmen – auch private – nach Joe fahnden. Er spricht von „Unmengen an Dateien“, die kontinuierlich gesichtet würden.

Morell Predoehl betont: „300 Fahrerinnen und Fahrer der VWG sind sensibilisiert.“ Sie würden während ihrer Fahrten auch Ausschau nach Joe halten.

• Das sagt die Bahn AG

Das Plakatieren im Bahnhof lässt die Bahn AG wohl zu, aber sie möchte gefragt werden. Auf Anfrage dieser Redaktion, warum die am Montag im Oldenburger Hauptbahnhof aufgehängten Plakate entfernt worden sind und ob es nicht eine Chance gibt, wieder welche anzubringen, antwortet ein Bahnsprecher so: „Die DB unterstützt die Suche nach Vermissten selbstverständlich, wenn immer möglich und nach besten Kräften. Nach Absprache mit dem Bahnhofsmanagement ist es auch kein Problem, Vermisstenplakate in Bahnhöfen aufhängen zu lassen. Am Bahnhof Oldenburg ist dies leider nicht passiert. Wer die Suchplakate aufhängen möchte, kann sich bitte jederzeit an das DB-Personal vor Ort wenden, die Situation kurz schildern und wir helfen gern, die Plakate an den entsprechenden Stellen öffentlichkeitswirksam anzubringen.“

