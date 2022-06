Vermisstes Kind in Oldenburg: Polizei hat neuen Hinweis zu Joe – Suchaktion läuft

Oldenburg Könnte der acht Jahre alte Joe bald gefunden werden? Nachdem der geistig beeinträchtigte Junge aus Oldenburg, der bereits seit Freitag vermisst wird, laut Zeugenaussagen in der Nähe der Karl-Jaspers-Klinik in Wehnen gesehen worden sein soll, hat die Polizei noch am Abend mit zahlreichen Einsatzkräften nach ihm gesucht. „Das ist ein konkreter Hinweis, dem wir unbedingt nachgehen müssen“, sagte Polizeisprecher Stephan Klatte am Abend.

Alle Infos zur Suche Oldenburg sucht den achtjährigen Joe

Schon Montagmittag flog ein Polizeihubschrauber den Bereich ab. Ein Spürhund konnte die Fährte des Jungen dann jedoch tatsächlich in dem Bereich aufnehmen. Die Polizei entschied sich dazu, Beamtinnen und Beamten aus den umliegenden Polizeiinspektionen herbeizuziehen und die Suche nach Joe in Wehnen zu intensivieren. „Wie viele wir genau sind, kann ich nicht sagen, es könnten aber bis zu hundert Beamte sein“, schätzte Klatte. Hilfe bekam die Polizei bei der Suche vom Deutschen Roten Kreuz.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit wollen die Einsatzkräfte weiter suchen. Bisher konnten sie Joe allerdings nicht finden.

#WirSuchenJoe:#aktuell: Aufgrund von Hinweisen durchsuchen verschiedene Einsatzkräfte unter anderem den Ortsteil Wehnen und den Bereich des Woldsees. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. *em — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) June 20, 2022

