Das bringt der NWZ-Tag: Vier neue Blitzer für Oldenburg - Kitas in Friesland zu Recht wegen Corona geschlossen?

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

an diesen Themen arbeiten meine Kolleginnen und Kollegen heute:

Fünf Kitas im Kreis Friesland machen dicht, Gruppen aus weiteren Kitas gehen in Quarantäne: Der Grund waren ein nachgewiesener Corona-Fall und viele positive Tests. Handelt der Landkreis angemessen? Meine Kollegin Melanie Hanz prüft die Entscheidung.

Vier neue Blitzer sollen in Oldenburg dafür sorgen, dass die Autos nicht zu schnell unterwegs sind. Meine Kollegin Chelsy Haß erklärt, um welche Art Blitzer es sich handelt und wo sie aufgestellt werden.

Gestern war Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) in Oldenburg zu Gast und hat sich die Situation der Sportvereine schildern lassen. Bei der Gelegenheit hat er auch bei uns in der Redaktion vorbeigeschaut und meinen Kollegen Stefan Idel und Alexander Will ein Interview gegeben, das heute im Laufe des Tages auf NWZonline zu lesen sein wird.

Auch im Landkreis Oldenburg steigen die Corona-Werte, so dass bald Warnstufe 1 gelten könnte. Wie bewertet der Landkreis die Lage? Mein Kollege Hergen Schelling recherchiert, was im Fall einer Warnstufe auf die Region zukommen könnte.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter zur Wahl im Nordwesten erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Wahl im Nordwesten - Ihr Überblick zur Kommunalwahl Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter und erhalten Sie die wichtigsten Entwicklungen zu Themen in Ihrem Landkreis!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter und erhalten Sie die wichtigsten Entwicklungen zu Themen in Ihrem Landkreis!

Herzliche Grüße und kommen Sie gut durch den Tag,

Timo Ebbers