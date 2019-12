Oldenburg Jopp-Parfüm oder ein Duft von Hugo Boos – kommt Ihnen spanisch vor? Unter dem Weihnachtsbaum landen diese Produkte jedenfalls nicht, denn hierbei handelt es sich um astreine Fälschungen von bekannten Marken, rausgefischt vom Zollamt in Oldenburg-Kreyenbrück.

Gerade in der Vorweihnachtszeit steigt der Warenverkehr an. An die Spitzenzeiten vor dem Fest sind die Mitarbeiter des Zolls gewöhnt und darauf eingestellt, erklärt Zoll-Pressesprecher Frank Mauritz. In Zeiten des Onlinehandels sei das auch normal.

Von Ende November an landen 30 bis 50 Päckchen und Pakete täglich in Kreyenbrück, das sind rund 20 Prozent mehr als im restlichen Jahr. Und nicht immer richtet sich die Versandzeit auch an die Wünsche der Besteller, sodass zahlreiche Pakete auch noch bis Mitte Januar eintrudeln. Einmal sei eine aus dem Ausland bestellte Weihnachtsmann-Figur erst an Ostern angekommen, erinnert sich Abfertigungsbeamter Detlef Büssing.

Jetzt, so kurz vor Weihnachten, ist es schon etwas ruhiger geworden, sagt Frank Mauritz. Leer wird das Post-Lager im Zoll-Gebäude an der Kolckwiese aber nie.

Aber warum werden die Pakete nicht gleich zum jeweiligen Empfänger geschickt?

Jedes Paket, das aus einem Nicht-EU-Land kommt, wird beim Zoll überprüft. Größtenteils kommen die Pakete via Flugzeug am Frankfurter Flughafen an, manchmal auch per Seecontainer im Hamburger Hafen.

Im Idealfall ist bereits auf einer von Außen sichtbaren Rechnung erkennbar, welche Ware mit welchem Wert drin ist. Angekommen in Deutschland, wird zum ersten Mal inspiziert und eine Entscheidung getroffen. Wird das Paket nicht freigegeben, weil etwa der Inhalt nicht erkennbar oder die Rechnung kryptisch ist, wandert es weiter – hier eben zum zuständigen Zollamt in Oldenburg. Zum Einzugsgebiet des Zollamts Kreyenbrück gehören die Stadt Oldenburg, der Landkreis Oldenburg, das Ammerland und Teile des Landkreises Cloppenburg.

Beim Zollamt müssen die Empfänger aus diesem Gebiet dann ihr Paket öffnen, das geschieht in der Regel gemeinsam mit einem Zoll-Beamten. Viele der Bürger, die beim Zoll ihr Paket abholen müssen, seien zunächst erstaunt darüber, weiß Büssing. Beim Klick im Internet sei vielen gar nicht klar, aus welchem Land eigentlich ihre Bestellung verschickt wird. Oft fällt auch der Satz: „Da sind doch keine Drogen drin!“

Bestellt wird durch die Bank weg alles, was halbwegs in ein Paket passt – vor allem aber aus China und den USA oder Russland, sagt Büssing. Mode, Parfüm, Elektroartikel. Der Zoll prüft dann, ob es sich zum Beispiel um Fälschungen handelt, die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, oder ob bei vermeintlichen Schnäppchen noch Steuern fällig sind. „Bei einem Smartphone für 20 Euro oder einer Luxusuhr für 10 Euro – da sollte man den gesunden Menschenverstand einschalten“, sagt Büssing mit einem Zwinkern. Denn spätestens beim Zoll kommt dann das böse Erwachen.

Fehlt beim Handy zum Beispiel das CE-Siegel oder entspricht die schicke Lampe wirklich den hiesigen Sicherheitsbestimmungen? Böse meint es der Zoll nicht, wenn die bestellte Ware dort gesichtet und anschließend vernichtet werden muss: „Der Schutzgedanke steht an erster Stelle“, betont Pressesprecher Mauritz. Sei es Verbraucherschutz, Artenschutz oder Naturschutz.

Rausgefischt haben die Zollbeamten in Kreyenbrück erst kürzlich einen ziemlich gefährlichen Gegenstand: In einem Paket lag ein Gehstock. Darin allerdings waren vier Messer versteckt. Ob Geschenk oder nicht, der Inhalt dieses Pakets landete nie bei seinem Empfänger.