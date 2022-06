Suche nach Joe aus Oldenburg: Spurensicherung prüft mögliche Fußspuren im Maisfeld in Wehnen

Oldenburg /Wehnen Für den wunderschönen Sonnenuntergang am Dienstagabend hatten die Dutzenden Helfer am Woldweg in Wehnen keinen Blick. Am längsten Tag des Jahres nutzen sie auch das letzte bisschen Tageslicht noch aus auf der Suche nach dem achtjährigen Joe. Der geistig behinderte Junge aus Oldenburg ist seit Freitag verschwunden. Alle bisherigen Suchaktionen blieben bislang erfolglos.

Zeugenaussagen hatten am Tag bereits die Polizei mit speziell ausgebildeten Suchhunden und die Facheinheit Drohne der Ammerländer Kreisfeuerwehr nach Wehnen geführt. Sie hätten Joe am Montag und Dienstag im Bereich eines dortigen Erdbeerfeldes gesehen, hatten Hinweisgeber gemeldet. Alle Suchmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.

Fußspuren gefunden

Doch übers Internet verabredeten sich auch zahlreiche Privatleute für eine Suche in dem Bereich. Am späten Abend dann machte die Meldung die Runde, dass in einem Maisfeld am Woldweg Fußspuren eines nackten Kinderfußes gefunden worden seien. Auch aus einem benachbarten Waldstück gab es eine ähnliche Meldung. Joe ist laut offizieller Suchbeschreibung barfuß unterwegs.

Die Helfer verständigten die Polizei. In der Gruppe war aber die Ungeduld spürbar, unbedingt etwas tun wollen. So wurden die Suchaktionen auch weiterhin fortgesetzt. Die Teilnehmer durchstreiften die Maisfelder, überquerten Weiden und liefen in die bewaldeten Gebiete hinein. Einige von ihnen hatten private Wärmebildkameras dabei, auch privat ausgebildete Suchhunde waren unterwegs. Am Himmel surrten mehrere Drohnen über das Gelände, teilweise ebenfalls mit Wärmebildtechnik ausgestattet. Auch das benachbarte Gebiet der Karl-Jaspers-Klinik wurde von einigen Suchtrupps nochmals in den Blick genommen.

Gegen 22 Uhr traf ein Wagen der Spurensicherung ein. Die Spezialisten sichteten und dokumentierten Fußabdrücke an verschiedenen Stellen, zu denen Helfer sie geführt hatten. Ob es sich bei den gefundenen Spuren tatsächlich um Joes Fußabdrücken handelte, blieb allerdings am Abend unklar.

Aufgebrochene Eier

Zeitgleich wurden zahlreiche Gerüchte und Spekulationen an verschiedenen Stellen diskutiert. So sollen bei einer nahen SB-Verkaufsstelle eines Hofes aufgebrochen Eier gefunden worden sein, die der Junge möglicherweise versucht hatte, zu essen.

Nach Einbruch der Dunkelheit forderte die Polizei die Privatleute auf, das Gelände zu räumen und nach Hause zu gehen. Dem Vernehmen nach soll in der Nacht, wenn der Boden kühler ist und Wärmesignaturen sich besser abzeichnen, per Drohne erneut im Bereich des Woldwegs nach Joe gesucht werden, ohne dass andere Personen die Auswertung der Kamerabilder erschweren.

