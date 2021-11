Das bringt der NWZ-Tag: Welchen Urlaubsanspruch gibt es während Kurzarbeit? Und: Ärger um ein DHL-Paket

Oldenburg Moin liebe Leserinnen und Leser,

diese Themen beschäftigen uns heute in den NWZ-Redaktionen:

Während der vergangenen Corona-Monate meldeten viele Betriebe Kurzarbeit an. Doch wie wirkt sich das auf den Urlaubsanspruch aus? Meine Kolleginnen und Kollegen in der Politikredaktion liefern dazu in Kürze ein Service-Stück, das den wichtigsten Fragen nachgeht und dann auf NWZonline zu lesen ist.

In Oldenburg wartet ein Kunde seit Wochen auf sein DHL-Paket: 23 Mal sollte es bereits verschickt werden, „Versand wir vorbereitet“ steht jedenfalls im System. Doch dann passierte nichts.

Was erwartet uns heute sonst noch? Klar, die Ministerpräsidenten tagen und diskutieren zu Corona. Kommen neue Beschlüsse und Verordnungen? Wir werden Sie darüber informieren.

Die weiteren Themen:

In Nordenham gibt es Ärger um Krähen: Sie verursachen laut einigen Bewohnern für ordentlich Lärm, dagegen regt sich nun Protest.

In Emden gibt der Chef des Ärztevereins einen Überblick über die Corona-Situation vor Ort.

In Aurich begleiten die Kolleginnen und Kollegen heute Mitarbeiter des Ordnungsamtes und gucken, welche Probleme es vor Ort gibt – natürlich mit Blick auf Corona.

In Oldenburg schauen wir zudem auf die Situation bei C.W. Meyer: Dort haben Mitarbeiter eine Kündigung erhalten (mehr dazu lesen Sie hier).

Kommen Sie gut und gesund durch den Tag,

Ihr Max Holscher