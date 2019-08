Oldenburg /Wildeshausen /Wilhelmshaven Asylbewerber erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weniger Geld als Bezieher von Arbeitslosengeld II. Nichtsdestotrotz müssen die bewilligenden Behörden den persönlichen Bedarf von Asylbewerbern jährlich anpassen. So sieht es das Sozialgericht Oldenburg, das über zwei Klagen von Asylbewerben aus Albanien und Serbien zu entscheiden hatte.

Die Stadt Wilhelmshaven und der Landkreis Oldenburg hatten den Asylbewerbern keinen höheren persönlichen Bedarf zuerkannt. Sie hatten argumentiert, dass dafür eine Verordnung des Arbeits- und Sozialministeriums fehle. In der Tat hatte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales entgegen den gesetzlichen Vorschriften die ansonsten jährlich zu erfolgende Erhöhung der Bedarfe für Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht bekannt gemacht.

Auch ohne Verordnung

Das Gericht gab den Asylbewerbern recht und ordnete an, dass die Stadt Wilhelmshaven und der Landkreis Oldenburg den persönlichen Bedarf der Asylbewerber an die Teuerungsrate anpassen muss – auch ohne Bekanntmachung des Ministeriums. Die Behörden müssen den Bedarf nun nachbessern. „Nach den Entscheidungen des Sozialgerichts Oldenburg ist trotz der fehlenden Bekanntmachung durch das Bundesministerium die für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständige Behörde eigenständig verpflichtet, die jährlichen Anpassungen der Leistungen vorzunehmen. Denn diese Vorschrift begründet unmittelbar eine Verpflichtung der Behörde zur jährlichen Anpassung der Leistungshöhe, auch wenn eine Bekanntmachung durch das Bundesministerium nicht erfolgt ist“, erläuterte der Vizepräsident des Sozialgerichts, Andreas Tolkmitt. „Den Antragstellern der Verfahren vor dem Sozialgericht Oldenburg erwächst daraus jeweils ein zusätzlicher Anspruch auf Leistungen in Höhe von circa 16 €Euro monatlich“, erläuterte Andreas Tolkmitt.

In dem vorliegenden Fall musste der persönliche Bedarf über mehrere Jahre an die Teuerungsrate angepasst werden. Einstweilen ist die Entscheidung nur vorläufig, da es sich um Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz handelt, das bedeutet, dass in der Hauptsache noch entschieden werden muss.

Noch nicht rechtskräftig

Beide Entscheidungen der 25. und 26. Kammer des Sozialgerichts sind noch nicht rechtskräftig (Aktenzeichen S 26 AY 18/19 ER und S 25 AY 15/19 ER). Auch an anderen Sozialgerichten sind Klagen von Asylbewerbern wegen der Nichtanpassung der Asylbewerberleistungen anhängig.