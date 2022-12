NWZ-Rückblick 2022: Dauersau auf der Mordtangente – oder unsere lustigsten Vertipper des Jahres

Oldenburg Wenn die „R“-Taste klemmt, haben wir schnell mal ein Ostfiesland geschrieben. Dabei sind die Ostfriesen doch so nett. In der Regel fallen uns diese Fehler aber auf, bevor sie erscheinen. Trotzdem sorgen Sie in den Redaktionen immer wieder für heitere Momente. Deshalb präsentieren wir Ihnen hier unsere lustigsten Vertipper des Jahres 2022.

Vertipper in Oldenburg

Tippfehler als Vertipper des Tages Wo der Dauersau auf der Mordtangente ein Maskenlicht aufgeht

Vertipper im Ammerland

Ammerland-Vertipper des Jahres Von aufgetankten Wildtieren und verhasstem Geflügel

Vertipper in Friesland

Kuriose Verschreiber und unfreiwillige Buchstaben-Artistik Pikant: Der „Love-Stream vom Zentralen Bumsbahnhof“

Vertipper im Nordkreis Cloppenburg