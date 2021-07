Das bringt der NWZ-Tag: Wie reagieren Landwirte auf Billig-Fleisch-Ansage von Aldi? Und: Emden hat ein Ratten-Problem

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

der Discounter Aldi hat vor wenigen Tagen angekündigt, künftig aus Gründen des Tierwohls kein Fleisch aus den niedrigsten Haltungsstufen mehr zu verkaufen. Auch Kaufland zieht nach. Sowohl Bauern als auch Tierschützer sehen den Schritt kritisch – allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Die Kollegen und Kollegen aus der Landkreis-Redaktion sprechen heute mit Landwirten, wie sie damit umgehen wollen und welche Auswirkungen der Schritt auf sie haben könnte.

Die Ratten sind in der Stadt: Die Stadt Emden hat zunehmend ein Rattenproblem – die Kolleginnen und Kollegen gehen heute der Frage nach, warum das Thema plötzlich aufpoppt und was dagegen unternommen werden kann.

In Oldenburg geht es heute um das Thema Impfen: Wie läuft es aktuell in den Impfzentren? Fallen weiterhin viele Termine aus? Wir gehen diesen Fragen heute nach. Den Artikel gibt es später auf NWZonline.de zu lesen.

Allzu lang habe ich im NWZ-Turm in der Peterstraße nicht gearbeitet, aber nun ist auch optisch das Ende der NWZ am ehemaligen Gebäude eingeleitet. Am NWZ-Turm ist das Logo entfernt worden und vom Pius-Hospital ersetzt worden. Mehr dazu später auf nwzonline.de

