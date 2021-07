Das bringt der NWZ-Tag: Weiter Ärger um Dobbenwiese – Und: Bruder zum Vaterschaftstest geschickt?

Oldenburg Moin liebe Leserinnen und Leser,

das Thema entwickelt sich für die Anwohner zu einem Ärgernis: In den vergangenen Wochen kam es mehrfach zu Polizeieinsätzen an der Dobbenwiese in Oldenburg. Der Grund: Wildpinkler, Müll, Drogenhandel, Schlägereien, laute Musik, vor allem Gruppen von jüngeren Menschen fielen auf (mehr dazu lesen Sie hier). Nun haben mehr als 300 Anwohner einen Forderungskatalog zusammengestellt – es geht um Ruhe nach 22 Uhr und mögliche Alkoholverbote. Wir berichten später dazu auf NWZonline.

Wurde der Bruder zum Vaterschaftstest geschickt? So lautet zumindest die Überschrift einer Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Oldenburg zu einem Fall aus Ostfriesland. Der Fall ist etwas unübersichtlich. Eine Frau schickt den vermeintlichen Vater zum Test. Ergebnis negativ. Doch die Mutter bleibt bei ihrer Aussage – womöglich habe der Vater einfach den Bruder zum Test geschickt. Also ordnete das Gericht einen erneuten Test an. Das Ergebnis: Er ist der Vater, beim ersten Test war wohl wirklich jemand anders vor Ort. Wir dröseln den Fall später nochmal genauer auf.

Heute ist ein Tag der kuriosen Geschichten: So tauchte in Delmenhorst plötzlich ein Känguru auf. Es wartete an einer Bushaltestelle. Doch der Bus kam nicht. Doch wo kommt es her? Wer hält ein Känguru? Mehr dazu lesen Sie hier.

Im Landkreis Cloppenburg ist die Inzidenz wieder auf über 10 gestiegen? Liegt der Werte mehrere Tage hintereinander darüber, könnten wieder Einschränkungen greifen. Die Kollegen und Kolleginnen schauen sich das genauer an.

Und dann haben wir noch ein paar schöne Geschichten aktuell auf der Seite.

Endlich geht’s wieder los: In Hooksiel öffnet am 9. Juli der Kirmespark. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Neben dem Aufbau der Buden und Fahrgeschäfte soll der Kirmespark Modellprojekt werden – und damit die erste „normale“ Kirmes seit langem.

Besuche auf den Ostfriesischen Inseln sind teuer. Aber wer gut plant, kann viel sparen. Die NWZ hat die Preise verglichen: Eine Tagesfahrt ab Oldenburg für zwei Erwachsene und zwei Kinder ist für unter 100 Euro möglich. Lesen Sie hier den Check.

