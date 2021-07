Das bringt der NWZ-Tag: Watt-en-Schlick startet heute – bei Ostquizland miträtseln und gewinnen

Oldenburg Hallo liebe Leserinnen und Leser,

mit diesen Themen beschäftigen sich heute die NWZ-Redaktionen:

200 freiwillige Helferinnen und Helfern haben in den vergangenen Tagen mit angepackt, damit Bühnen, Pavillons und Treppen stehen. Heute startet es nun, das Festival Watt-en-Schlick in Dangast. Auf dem Festivalgelände erwartet die Gäste ungetrübter Musikgenuss. Es müssen keine Masken getragen werden. Bis zu 6000 Besucher dürfen aufs Gelände, so viele wie auch beim letzten Festival vor Corona-Zeiten im Jahr 2019. Wir werden über das Wochenende kontinuierlich berichten: mit News und Bildern.

Es geht wieder los: Unser Quiz „Ostquizland“ geht in die nächste Runde. 16 knallharte Fragen über Ostfriesland warten hier auf Sie. Die Besten kommen durch, die Schlechtesten auch. Aber nur eine bzw. einer hat am Ende die Chance, ein E-Bike im Wert von 2.500 Euro zu gewinnen. Der Link zum Quiz folgt in Kürze.

Für eine Scharreler Familie ging jetzt ein großer Wunsch in Erfüllung: Sie benötigten ein behindertengerechtes Auto für ihr Kind, doch konnten sie sich die Anschaffung lange nicht leisten. Durch eine Spendenaktion kam nun genug Geld für ihr Traumauto zusammen. Wir berichten später auf NWZonline über diese Geschichte.

Kürzlich berichteten wir im Ammerland vom Tod zweier Jungstörche. Sie waren überraschend gestorben. Nun ist die Ursache klar, offenbar steckt ein Kälteeinbruch dahinter. Wir berichten später an dieser Stelle.

Was unsere Leserinnen und Leser aktuell interessiert:

Kommen Sie gut durch den Tag,

ein schönes Wochenende wünscht

Max Holscher