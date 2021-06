Das bringt der NWZ-Tag: Erste Ideen für Blockhaus Ahlhorn – Ärger um Hundehaufen auf Emder Friedhof

Oldenburg Moin liebe Leserinnen und Leser,

diese Themen beschäftigen uns heute in den NWZ-Redaktionen,

wie geht es mit dem Blockhaus Ahlhorn weiter? Das ist eine Kernfrage für den Landkreis Oldenburg. Zum 31. Mai wurde der Betrieb von der Evangelischen-Lutherischen Kirche Oldenburg stillgelegt, da die Kirche nicht länger Träger der defizitären Einrichtung sein möchte (wir berichteten). Nun haben Projektentwickler erste Ideen für eine mögliche Nutzung vorgestellt. Den Text dazu lesen Sie später auf NWZonline.

Das muss wirklich nicht sein: In Emden wird sich zunehmend über Hundehaufen auf dem größten Friedhof beschwert. Die Kolleginnen und Kollegen gehen dem Thema nach und gucken, wie es zu dieser „Häufung“ kommt – oder ob es nicht Einzelfälle sind.

In Ganderkesee und im Münsterland ist es zu schweren Unfällen gekommen: In Ganderkesee musste eine verletzte Person mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B 212 ist voll gesperrt. Auf der A1 übersah ein Lkw-Fahrer ein Stauende und fuhr auf einen weiteren Sattelzug auf. Dabei kam ein 73-jährige Fahrer ums Leben. Insgesamt sind vier Laster an dem Unfall beteiligt.

Diese News werden uns außerdem im Laufe des Tages beschäftigen:

In Wildeshausen wurde eine Ringelnatter gefunden, sie ist einen Meter lang – kommt sowas häufiger vor?

In Westerstede gibt es weiter Diskussionen um den Schulnamen der Robert-Dannemann-Schule. Kürzlich kam Dannemanns Nazi-Vergangenheit ans Licht.

Kommen Sie gut und gesund durch den Tag,

Ihr Max Holscher