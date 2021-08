Das bringt der NWZ-Tag: Welche Schäden hat der Tornado in Ostfriesland hinterlassen? Und: Arzt berichtet von Corona-Folgen

Oldenburg Hallo liebe Leserinnen und Leser,

mit diesen Themen beschäftigen sich heute die NWZ-Redaktionen:

Es war ein Unwetter, das es so in Ostfriesland noch nicht gab: Ein Tornado wütete vergangene Woche innerhalb kürzester Zeit in der ostfriesischen Gemeinde Großheide im Landkreis Aurich und richtete große Schäden an. Meine Kollegin Elisabeth Ahrends zieht heute noch einmal Bilanz und schaut besonders auf die Schäden in der Natur. Den Artikel lesen Sie später auf NWZonline.

Bei einer mehrstündigen Ratssitzung in Bösel infizierte sich Hausarzt Holger Meister Anfang März mit dem Corona-Virus. Er erkrankte schwer, leidet noch heute unter den Folgen. Im Gespräch mit der NWZ berichtet er, wie es ihm heute geht und was die Krankheit ausgelöst hat.

In der Disko Sande gab es einen Übergriff auf eine junge Schortenserin. Zunächst wurde die Öffentlichkeit nicht informiert – doch warum eigentlich? Meine Kollegen in Friesland klären später auf NWZonline auf, warum der Vorfall nicht bekannt wurde und was dort genau passiert.

In Harpstedt gibt es Ärger um die Haltung von Pferden. Ein Pferdehändler ist von einem Haltungsverbot bedroht - meine Kollegin Imke Harms schaut sich den Fall genauer an.

Was unsere Leserinnen und Leser aktuell außerdem interessiert:

Kommen Sie gut und gesund durch den Tag,

Ihr Max Holscher