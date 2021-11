Das bringt der NWZ-Tag: Flutopferfamilien machen kostenlos Urlaub im Center Parcs – und: Corona, Corona, Corona

Hannover

Neue Corona-Verordnung Niedersachsen setzt weitgehend auf 2G – in Warnstufen auch 2G+ möglich

Niedersachsen setzt auf die 2G-Regel, um die vierte Welle zu brechen. Die neue Corona-Verordnung, die die Landesregierung heute vorgestellt hat, tritt am Mittwoch in Kraft. Auch in Schulen werden die Regeln verschärft.