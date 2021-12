Das bringt der NWZ-Tag: Weitere Details zu militantem Impfgegner aus Bad Zwischenahn – Glasfaser-Ausbau sorgt für Ärger

Oldenburg Moin liebe Leserinnen und Leser,

mit diesen Themen beschäftigen wir uns heute in den NWZ-Redaktionen.

Am vergangenen Mittwoch sorgte dieses Thema für Schlagzeilen: Bei einer bundesweiten Aktion gegen Hass und Hetze im Internet hatte die Polizei einen Mann aus Bad Zwischenahn festgenommen, dem unter anderem vorgeworfen wird, auf Telegram selbst verfasste Todesurteile veröffentlicht zu haben. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ammerland schauen sich den Fall heute genauer an und berichten später über neue Details.

Eigentlich ist das ja eine gute Nachricht: In Brake wird derzeit Glasfaser für schnelleres Internet verlegt. Bei einigen Anwohnern regt sich nun aber Protest. Denn die Pflastersteine wurden offenbar, so die Kritik, nicht wieder richtig an der Baustelle verlegt. Wir berichten später über den Fall.

In Emden beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen weiter mit der Corona-Demo, die am Wochenende stattgefunden hat. Heute will sich der Oberbürgermeister dazu äußern.

Das sind die weiteren Themen mit denen wir uns beschäftigen:

In Zetel geht eine neue Wolldeckenmanufaktur an den Start

In Leer berichtet haben sich die Kolleginnen und Kollegen mit einem Menschen unterhalten, der von seinen Erlebnissen als Ungeimpfter berichtet

Früher stürmte er für den VfB Oldenburg, nun hat er ein Buch geschrieben: Wir haben Michael Kalkbrenner getroffen, mehr dazu lesen Sie später auf NWZonline.

Kommen Sie gut und gesund durch den Tag,

Ihr Max Holscher