Das bringt der NWZ-Tag: Was zum Himmel ist eine Grünkohlsauna? Und: So schützen Sie sich gegen Einbrecher

Für viele gehört es zum Winter dazu: Schön die Sauna einheizen, on top ein kleiner Aufguss, danach abkühlen. So macht der Winter doch Spaß. Im Olantis soll es bald eine Grünkohlsauna geben, ja, richtig gelesen. Doch was verbirgt sich dahinter?

Aufgüsse mit Schnaps als Ammerländer Löffeltrunk gereicht, die Oldenburger Palme statt Birkenzweigen, mit denen sich die Saunagänger auf den Rücken schlagen können, oder Würstchen, die von der Decke hängen und in der heißen Sauna garen? Nein, soweit geht es nicht. Es soll eine Art Schnack- und Klön-Sauna werden. Auf dem Ofen soll Grünkohl-Sud einen angenehmen, gesundheitsfördernden Duft in der Sauna verbreiten. Weitere Details hat mein Kollege Thomas Husmann hier aufgeschrieben.

Der Gabentisch ist zu Weihnachten ja meist reich gedeckt. Darüber freuen sich nicht nur die Beschenkten, sondern auch Einbrecher. Mein Kollege Nicolas Reimer hat noch einmal aufgeschrieben, wie man sich am besten gegen Einbrecher schützen kann. Denn in der Wesermarsch etwa gab es zuletzt mehrere Wohnungseinbrüche.

Das Thema Weihnachtsgeschenke beschäftigt uns auch in anderen Redaktionen. Warum? Es ist ein altes Problem, denn viele - ich gehöre auch dazu - kaufen Geschenke gerne auf den letzten Drücker. Damit man am Ende nicht Blumen von der Tankstelle kaufen muss (inklusive Aufkleber „Frohe Weihnachten wünschte Ihre Aral“), gucken die Kolleginnen und Kollegen aus Friesland heute, wo man noch Geschenke auf den letzten Drücker bekommt. Den Text dazu können Sie später auf NWZonline lesen.

Diese Themen werden zudem aktuell noch intensiv gelesen:

Ministerpräsident Weil warnt radikale Impfgegner (hier geht es zum Link)

EWE-Kundenservice-Leiter im Interview: „Wir haben diese Situation unterschätzt“ Falls Sie Spaß an Quizfragen haben, kann ich Ihnen außerdem noch unser Leer-Quiz empfehlen. Klicken Sie doch mal rein. Kommen Sie gut und gesund durch den Tag,

