Oldenburger Land Auf rund 133 500 Quadratmeter ist die Größe der insektenfreundlichen Fläche bereits angewachsen, die uns Leserinnen und Leser gemeldet haben. Vielen Dank für dieses tolle Engagement. Von Tettens im Wangerland an der Nordseeküste bis Varnhorn im Landkreis Vechta reichen die ersten Meldungen.

Fall es Probleme mit der Darstellung gibt, finden Sie den Direktlink zur Karte hier.

Helfen Sie mit und gestalten auch Sie insektenfreundliche Flächen. Jeder Quadratmeter zählt. Wir sammeln Ihre Meldungen und veröffentlichen Sie anonymisiert auf der Karte im Internet. So können wir alle mitverfolgen, wie das Oldenburger Land von Woche zu Woche noch insektenfreundlicher wird.

Sie können uns diese Infos auch per E-Mail an

Insektenjahr@nwzmedien.de schicken. In der Mail sollten Ihr Name, der Ort, an dem Sie eine Fläche angelegt haben, und die Größe in Quadratmetern benannt werden. Gern können Sie uns hier auch ein Foto mitsenden.

Oder Sie teilen uns in diesem Online-Formular (Google-Anmeldung erforderlich) mit, wo Sie Flächen geschaffen haben, auf denen Insekten sich wohl fühlen. (Falls das Formular nicht korrekt dargestellt wird, können Sie es auch hier aufrufen).

Wird geladen...

Die Karte und Tipps zur Gestaltung insektenfreundlicher Flächen: www.nwzonline.de/insektenjahr