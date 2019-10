Stuhr Einen Unfall mit zwei Schwer- und einem Leichtverletzten hat ein betrunkener 29-jähriger Bremer am Sonntagabend auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Stuhr in Richtung Bremen verursacht. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Zwischen den Anschlussstellen Stuhr und Brinkum befuhr der Mann mit einem Transporter den linken der drei Fahrstreifen. Nach dem Überholen eines Pkw scherte der 29-Jährige zu früh wieder ein, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Pkw eines 51-jährigen aus Nordrhein-Westfalen kam.

Der Transporter wurde daraufhin gegen die Mittelschutzplanke geschleudert, wo dieser entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Pkw des 51-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß auf den Seitenstreifen geschleudert. Die drei Insassen des Pkw konnten sich hinter der Schutzplanke in Sicherheit begeben. Sowohl der 51-jährige Fahrzeugführer als auch eine auf der Rückbank befindliche 42-jährige Mitfahrerin aus Nigeria wurden schwer verletzt. Der Beifahrer des 51-Jährigen, ein 32-jähriger Bremer, wurde leicht verletzt.

Die entstandene Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 23.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 29-jährige Fahrzeugführer des Transporters unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten beschlagnahmten außerdem seine Fahrerlaubnis und leiteten ein Strafverfahren ein.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten zudem fest, dass sich die schwerverletzte 42-jährige Nigerianerin illegal in Deutschland aufhielt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts gegen die Frau ein.