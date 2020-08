Urlauber strömen auf Ostfriesische Inseln

Bei bestem Sommerwetter setzten am Donnerstag zahlreiche Menschen zu Tagesausflügen auf die Ostfriesischen Inseln über. Nach Norderney reisten nach eigenen Angaben rund 2000 bis 2500 Tagesgäste, dazu noch mal etwa so viele Urlauber. Am Fährhafen zur Insel Langeoog, die wegen der Corona-Pandemie derzeit nur von maximal 600 Tagesgästen betreten werden darf, mussten in den vergangenen Tagen auch einige Dutzend Angereiste zunächst auf dem Festland bleiben, wie Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) berichtete. dpa-BILD: