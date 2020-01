Ahlhorn Bei einem Unfall auf der Vechtaer Straße in Ahlhorn sind am frühen Mittwochabend drei Frauen in einem Mini-Cooper mit Vechta-Kennzeichen verletzt worden. Sie waren in Richtung Ahlhorn unterwegs gewesen, als sie von einem Fahrer in einem entgegenkommenden Auto übersehen worden waren.

Der Mann in dem Auto, ein 48-jähriger Mann aus Großenkneten, hatte nach links in die Straße Am Scheidewald abbiegen wollen. Es kam zur Kollision der beiden Wagen. Das Auto des Manns wurde herumgeschleudert und landete mit dem Frontbereich in der Berme. Der Mann wurde leicht verletzt. Für die Frauen im Kleinwagen, die 54-jährige Fahrerin aus Vechta sowie ihre 21-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Vechta, und eine weitere, 28-jährige Mitfahrerin aus Vechta waren die Folgen dagegen wesentlich gravierender: Nach ersten Angaben am Unfallort wurden zwei Frauen schwer verletzt, eine leicht verletzt. Alle Personen wurden vor Ort medizinisch durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme mussten die Beamten aus Wildeshausen feststellen, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,52 Promille. Auf Anordnung des richterlichen Bereitschaftsdienstes wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

An den Wagen entstand erheblicher Sachschaden, der auf etwa 15.000 Euro geschätzt wurde