Bakum Ein geplatzter Reifen hat am Samstagabend einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg verursacht. Ein 56-Jähriger aus Unna fuhr mit seinem Audi R8 auf der linken Fahrspur mit einer Geschwindigkeit deutlich jenseits der 200 Stundenkilometer, wie die Polizei mitteilt. Als der hintere rechte Reifen platzte, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den mittleren Fahrstreifen und stieß dort frontal mit dem Honda eines 67-jährigen Mannes aus Witzhave (Kreis Stormarn) zusammen.

Beide Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn und stießen mehrfach gegen die Schutzplanken, bevor sie zum Stehen kamen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, die 64-jährige Beifahrerin des Witzhaveners wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Schutzplanken der Autobahn wurden zum Teil erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt. Während der Rettungsmaßnahmen und Bergung an der 400 Meter langen Unfallstelle war die Autobahn in Richtung Bremen für ungefähr eine halbe Stunde gesperrt.